PortAventura World deixa de vendre entrades per dissabte per la vaga de treballadors

La convocatòria de vaga a PortAventura per al pròxim dissabte, 19 d’abril, es manté. Els sindicats CCOO i UGT no han arribat a cap acord amb la direcció del complex i han decidit mantenir la protesta, prevista en plena campanya de primavera i coincidint amb un cap de setmana de forta afluència al parc.

La mobilització sindical arriba després d’un llarg procés de negociació sense resultats i de dues mediacions al Departament de Treball que tampoc han servit per acostar postures. Les treballadores i treballadors reclamen un conveni col·lectiu que reculli millores salarials i laborals reals, així com un augment de la plantilla que permeti oferir un servei de qualitat.

En concret, CCOO i UGT exigeixen un increment salarial just per recuperar el poder adquisitiu perdut, una millora de les condicions laborals —amb horaris més racionals, jornada màxima regulada i millor conciliació—, i una definició clara de les funcions dins l’organització.

Mentre la direcció insisteix que el resort operarà amb normalitat, la realitat és que ja hi ha afectacions visibles. La plana web oficial de PortAventura World no permet comprar entrades ni reservar hotels per al dia 19. En el cas dels allotjaments, aquest dia només apareix com a ‘data de sortida’, de manera que no es poden fer reserves per dormir-hi. Pel que fa a les entrades al parc, s’hi indica que estan ‘esgotades’, tot i que hi ha disponibilitat plena per a la resta del mes i els següents.

El parc no permet comprar entrades per dissabte.

Crida a no visitar el parc

Els sindicats han convocat una concentració a les vuit del matí a l’entrada de personal del complex. Es preveu que hi assisteixi un gran nombre de treballadors i treballadores. Paco López, portaveu d’UGT, recorda que no s’ha establert cap acord de serveis mínims, ja que, segons diu, «no som un servei essencial». També ha volgut deixar clar que, si hi ha afectacions a hotels o atraccions, serà responsabilitat de l’empresa, no del personal.

Els sindicats han fet una crida a la ciutadania perquè s’abstingui de visitar el parc aquest dissabte, per tal d’evitar possibles inconvenients. López explica que inicialment es va plantejar una protesta visible a l’entrada de clients, però finalment es va acabar descartant per no perjudicar els visitants del resort .