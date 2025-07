Les Seccions Sindicals d'UGT i CC.OO a PortAventura World mantenen la jornada de vaga per aquest dissabte 19 d'abril, un dels dies més forts de la Setmana Santa. Els treballadors es mantenen ferms amb la parada laboral de 24 hores davant la falta d'acord entre empresa i sindicats per aconseguir millores laborals.

El procés de mediació fet la setmana per part del Departament d'Empresa i Treball va fracassar, per la qual cosa la vaga segueix endavant. Segons va assenyalar a l'ACN el secretari general de la secció sindical d'UGT a l'empresa, Paco López , les posicions de les dues parts estan «molt allunyades».

Així mateix, va assegurar que no hi haurà serveis mínims el dia de la vaga i que els visitants del parc poden tenir «dificultats» per comprar menjar o pujar a les atraccions, per la qual cosa va demanar als usuaris que no vagin al parc.

Per la seva banda, PortAventura World va indicar que la seva intenció «ha estat i continua sent la d'arribar a un acord per a la negociació del conveni col·lectiu». Tot i això, els sindicats denuncien que la direcció ha bloquejat les demandes clau del comitè, i lamenten la manca de resposta efectiva després de dues mediacions.

López va exposar que estan «oberts a que l'empresa vulgui buscar un acord» però li sembla «difícil» a aquestes alçades. «Les posicions estan tremendament allunyades», ha reconegut, i ha recordat que «més del 60% dels treballadors cobra el salari mínim» i que només el perceben parcialment perquè treballen «cinc, set o nou mesos l'any». «És una situació de moltíssima precarietat i una empresa com Portaventura ha de ser un exemple a seguir de respecte als drets dels treballadors, però el seu objectiu és precaritzar encara més les condicions de treball», ha remarcat. Finalment, ha exposat que tenen «molt suport de la plantilla» per dur a terme la vaga de dissabte i ha demanat «disculpes als clients» perquè «no podran rebre el servei que mereixen».

Els sindicats exigeixen millores salarials per recuperar el poder adquisitiu perdut, condicions laborals més justes —com horaris racionals, regulació de la jornada màxima i una millor conciliació—, així com un augment de la plantilla que garanteixi un servei de qualitat.

Afectacions al parc

PortAventura World va confirmar aquest dijous que obrirà les seves portes el pròxim dissabte 19 d’abril, tot i la vaga convocada pels sindicats CCOO i UGT, que es manté després de setmanes de negociació sense avenços. El complex ha reconegut, però, que no pot garantir els estàndards habituals de qualitat durant aquesta jornada.

Tot i això, el Parc ha bloquejat la venda d’entrades per a dissabte. A la web de PortAventura, el dia 19 apareix com a complet, tot i que hi ha disponibilitat per a la resta del mes. Tampoc és possible reservar allotjaments per aquella data, que només consta com a «data de sortida».

Els sindicats han convocat una concentració a les vuit del matí a l’entrada de personal del resort i han fet una crida a la ciutadania a no visitar el parc aquest dissabte per evitar afectacions.

Tot i la situació, PortAventura assegura que el complex «operarà amb total normalitat la resta de les jornades» i confia que el procés de negociació pugui culminar amb un acord, com ja ha passat en altres ocasions.

Finalment, des de les Seccions Sindicals de UGT i CC.OO han expressat de forma clara, que el dia 19 a la vaga es respectaran els drets de les persones treballadores, a fer vaga, i a treballar.