Recomanen no anar a PortAventura World aquest dissabte per la vaga de treballadors

CCOO i UGT, sindicats representants dels treballadors a PortAventura, han organitzat una concentració a l’entrada de personal del parc durant la jornada de vaga d’aquest dissabte 19 d’abril. Paco López, portaveu d’UGT, assegura que l’empresa i el comitè no han pactat «cap acord de serveis mínims» i recorda que ells no són «un servei essencial».

«Si els clients es troben sense atenció a un hotel o a una atracció, haurà de ser l’empresa qui doni explicacions», remarca López, «no volem que s’apel·li a la nostra responsabilitat», conclou. Segons el representant sindical, s’espera «una gran participació» a l’aturada, tot i que no vol aventurar-se amb una estimació numèrica.

Durant l’esmentada concentració, els sindicats organitzaran una assemblea per explicar als treballadors el moment en el qual està la negociació del conveni. A més, durant aquesta jornada també es plantejaran altres accions reivindicatives, entre les quals no es descarten noves convocatòries de vaga.

Crida a no assistir al parc

El representant dels treballadors explica que havien plantejat fer una concentració a l’entrada dels clients, tal com es va fer en una altra vaga a 2015. No obstant això, López afirma que no volen «generar cap prejudici als visitants del parc». De fet, el responsable crida als usuaris a «abstenir-se» d’assistir al ressort aquest 19 d’abril.

En paral·lel, des de la direcció del parc refermen que «el ressort té previst operar amb normalitat» i garanteixen «l’experiència habitual a tots els usuaris». L’empresa assegura que continuen treballant per «assolir un acord amb el Comitè d’Empresa i la representació legal de les persones treballadores».