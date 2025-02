Cal Jan de Torredembarra guanya la 1a edició del Croissant Fest

Imatge del guardó aconseguit per part de Cal Jan al Croissant Fest.Cal Jan

Cal Jan de Torredembarra no para d'aconseguir èxits i és que el negoci ha estat guardonat al Croissant Fest amb el Premi del Jurat al Millor Croissant Gourmet de Barcelona. L'establiment ha aconseguit el guardó gràcies al seu Croissant Exòtic, un croissant farcit de gianduja de xocolata blanca amb praliné de coco torrat, compota de mango, i base banyada amb xocolata blanca i coco torrat. Acabat amb una semiesfera que representa un coco.

La primera edició del Croissant Fest, que s'ha celebrat del 22 al 23 de febrer al Poble Espanyol, ha reunit a més de 25.000 visitants i ha servit un total de 35.000 croissants.

Imatge del croissant guanyador de Cal Jan.Cal Jan

Per la seva banda, la pastisseria creativa del Eixample de Barcelona Bo&Mie ha guanyat el premi del públic del certament, organitzat per Pleisure i Bravas Barcelona. Els dos croissants guanyadors competien amb una trentena de propostes de 12 forns de la capital.

Aquest reconeixement se suma al aconseguit aquest mes de gener, la Fava de Cacau, on Cal Jan figura com una de les 50 millors pastisseries de tot Catalunya aquest any 2025. L'establiment de Torredembarra també va emportar-se la Fava d'or a la millor pastisseria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Cal Jan també compta amb una parada al Mercat Central de Tarragona.