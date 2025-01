«Que Torredembarra tingui aquest nivell de pastisseria és un orgull per a nosaltres»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La pastisseria Cal Jan, amb establiments a Torredembarra i Tarragona, ha rebut aquesta setmana la Fava de Cacau 2025, distintiu que converteix aquesta pastisseria en una de les cinquanta millors de Catalunya, i la Fava d'Or a la millor pastisseria del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

«És tot un honor i un reconeixement a la feina que fem durant tot l'any, així que saber que la nostra pastisseria es troba entre les cinquanta millors de Catalunya és un goig», assegura Magí Rovira, co-propietari de Cal Jan, qui explica que «és un orgull per a nosaltres que un petit poble com és Torredembarra pugui tenir aquest nivell de pastisseria».

Reivindicar la pastisseria

Rovira indica que portar a terme mostres com aquestes serveixen per a «reivindicar i donar visibilitat al sector de la pastisseria». «Estem acostumats a parlar dels premis Michelín, del premi als cinquanta millors restaurants del món o dels soletes Repsol, però gairebé mai ho fem de les pastisseries», manifesta el co-propietari de Cal Jan.

«Mostres com aquestes són imprescindibles per a nosaltres perquè ens donen visibilitat. La majoria de les pastisseries que hi participem som humils i familiars i sí que és veritat que, durant les festes de Nadal i la Pasqua, estem molt presents, però costa més que la gent s'acosti als nostres negocis durant el dia a dia», exposa Rovira.

Imatge de la Fava de Cacau i la Fava d'Or que ha rebut la pastisseria Cal Jan.David Magriñà Valls

Cal Jan ha rebut diversos premis durant la seva trajectòria. De fet, la pastisseria va guanyar el premi, l'any 2021, al millor panettone de xocolata d'Espanya i es va proclamar campiona nacional d'estudiants l'any 2022. Un any més tard, el 2023, es va proclamar subcampiona mundial de panettone de xocolata i va rebre el tercer premi a millor panettone clàssic mundial.

A més de Cal Jan, les pastisseries tarragonines que han guanyat la Fava de Cacau són la Confeteria Padreny (Reus), la Pastisseria Bahia (l'Ampolla), la Pastisseria Dolços Alemany 1912 (Amposta), la Pastisseria Larrosa (Flix), Peralta Pastissers (Tortosa), la Pastisseria Xocosave (Riudoms i Reus), la Pastisseria L'Obrador (El Vendrell) i la Pastisseria Rossana (Calafell).