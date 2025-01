Nou pastisseries de Tarragona, entre les 50 millors de Catalunya

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou pastisseries de la demarcació de Tarragona es troben entre les 50 millors de tot Catalunya aquest any 2025. La Mostra té com a objectiu posar en valor l'activitat professional del sector pastisser entre el públic general i, a més, els guardons reconeixen els millors establiments de Catalunya, a qui otorguen la Fava de Cacau, a través d'un procés de selecció realitzat per professionals del sector.

Aquest any les pastisseries tarragonines que han guanyat la Fava de Cacau són la Confeteria Padreny (Reus), la Pastisseria Bahia (l'Ampolla), la Pastisseria Cal Jan (Torredembarra i Tarragona), la Pastisseria Dolços Alemany 1912 (Amposta), la Pastisseria Larrosa (Flix), Peralta Pastissers (Tortosa), la Pastisseria Xocosave (Riudoms i Reus), la Pastisseria L'Obrador (El Vendrell) i la Pastisseria Rossana (Calafell). Cal Jan ha guanyat també la Fava d'or a la millor pastisseria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

El jurat ha estat coordinat per Marc Balaguer, Campió d'Espanya de Pastisseria l’any 2015 i Subcampió del Món de Gelateria el 2018, i integrat per professionals de reconegut prestigi que no disposen de pastisseria en propietat.