ERC nega haver amagat informes sobre les indemnitzacions del Hard Rock mentre la CUP i els Comuns exigeixen explicacions

El debat sobre el projecte del Hard Rock a Vila-seca i Salou torna a centrar l’atenció política catalana. La portaveu parlamentària d’ERC, Ester Capella, ha negat que el seu partit o el Govern de Pere Aragonès haguessin amagat cap informe sobre les indemnitzacions derivades de la paralització del projecte. En una roda de premsa al Parlament, Capella ha assegurat que «no han amagat absolutament res» i ha defensat que els governs han de ser prudents i elaborar estudis per conèixer les conseqüències de les seves decisions. Malgrat tot, ha afirmat que no li consta cap informe que desautoritzi l’Incasòl.

El document en discussió, revelat per la CUP, ha generat polèmica, ja que contradiu algunes actuacions del mateix Govern. Segons aquest informe, signat per la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Govern, la promotora del projecte podria no haver de rebre indemnitzacions significatives. L’informe també qualifica d’«anòmala» l’actuació de l’exdirector de l’Incasòl, Damià Calvet, i «qüestiona» el contracte signat amb Hard Rock.

Des de Junts, la portaveu Mònica Sales ha defensat la gestió de Calvet i ha assegurat que aquest donarà les explicacions necessàries. Sales ha criticat la modificació legislativa que anul·la els beneficis fiscals del Hard Rock, considerant-la una alteració de les regles del joc que podria afectar altres inversions futures.

Mentrestant, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha desmentit que s’hagin amagat informes, afirmant que s’ha proporcionat tota la informació sol·licitada. No obstant això, ha evitat pronunciar-se sobre si es preveuen indemnitzacions, argumentant que «no seria prudent ni rigorós fer futuribles».

Per la seva banda, la CUP ha carregat contra el PSC, acusant-los de «mentir» sobre les indemnitzacions i exigint aturar definitivament el projecte. La diputada Laia Estrada ha assegurat que l’informe del 2023 dona la raó a la CUP i permet posar punt final al Hard Rock sense costos per a l’administració. En aquest sentit, ha demanat explicacions al president Salvador Illa i ha anunciat que sol·licitaran la compareixença de diverses figures polítiques implicades, inclosos Pere Aragonès i Natàlia Mas Guix.

Finalment, els Comuns també han exigit explicacions a ERC i Junts, assenyalant que el projecte del Hard Rock «no es farà mai» i que suposa un risc ambiental i econòmic pel país. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha criticat que l’informe de 2023 fos «guardat en un calaix» i ha insistit que el projecte «és nociu per a Catalunya».

Amb les diverses forces polítiques enfrontades pel futur del macroprojecte, el debat sobre el Hard Rock segueix generant tensions i interrogants sobre les responsabilitats i les possibles conseqüències econòmiques per a la Generalitat.