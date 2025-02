Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu parlamentària d'ERC, Ester Capella, ha negat que ni el partit ni el Govern de Pere Aragonès hagin amagat cap informe sobre les indemnitzacions per aturar el Hard Rock. En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts al matí, Capella ha garantit que no han amagat «absolutament res».

L'exconsellera de Territori ha defensat que els governs siguin «prudents» i elaborin estudis per conèixer les conseqüències de les decisions que prenen. Tot i això, Capella ha assegurat que en cap reunió del Consell Executiu ni cap altra trobada on ella hi fos present es va parlar mai d'algun informe que desautoritzés l'Incasòl. La portaveu d'ERC ha insistit que el Hard Rock «no existeix avui en dia».

Capella s'ha referit així a l'informe intern del Govern que ha explicat la CUP aquest matí. La diputada Laia Estrada ha explicat que el document contradiu i critica les seves pròpies actuacions en el projecte Hard Rock.

L'informe, signat per la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Govern, redueix les possibilitats que la promotora del projecte hagi de ser indemnitzada, descriu l'actuació de l'aleshores director d'Incasòl i exconseller de Junts, Damià Calvet, com a «anòmala». I «qüestiona» el contracte signat entre Incasòl i Hard Rock.