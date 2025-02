Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha negat que el Govern «amagui» informes sobre el Hard Rock als grups parlamentaris. Aquest matí la CUP ha fet públic que ha rebut un informe del 2023 de 38 pàgines que havia sol·licitat a l'executiu on s'hi explicita que es pot aturar el projecte «sense conseqüències econòmiques». Tot i això, El País ha tingut accés a l'informe complet, amb 60 pàgines més, que en un annex sí que contempla indemnitzacions de fins a 50 MEUR per als promotors.

Paneque ha assegurat que «no s'ha amagat res» i que «s'ha proporcionat estrictament la informació que s'havia demanat». La portaveu, però, no ha volgut valorar si el Govern realment preveu indemnitzacions i ha afirmat que no seria «"ni prudent ni rigorós».

Aquest matí la CUP ha acusat al Govern de «mentir» sobre les indemnitzacions per aturar el Hard Rock. Els cupaires s'han referit a un informe encarregat pel Govern el novembre del 2023 -amb ERC a l'executiu- que havien sol·licitat. Aquest informe apunta que es pot aturar el projecte sense que hi hagi conseqüències econòmiques.

Tot i això, El País ha tingut accés a l'informe complet, que té unes 60 pàgines més, i que fa una estimació de la indemnització per dany emergent i lucre cessant on es calcula el cost de la responsabilitat patrimonial entre els 37,4 i els 50 milions d'euros.

Sobre aquesta situació, Paneque ha subratllat que el Govern «no amaga res» i que «proporciona als grups parlamentaris la informació que sol·liciten». «Van demanar un informe i se'ls ha proporcionat. No s'ha amagat res, s'ha donat la informació que es requeria com hem fet sempre», ha insistit. En aquesta línia, ha dit que l'executiu «vol actuar amb transparència». «No tindríem per què amagar informes fets», ha reblat.

Malgrat tot, Paneque ha evitat referir-se a la possibilitat d'indemnitzar els promotors si s'acaba aturant el Hard Rock. La portaveu ha remarcat que aquest informe no el va encarregar el Govern socialista, sinó el d'ERC, i ha dit que no es poden manifestar sobre «informes demanats en circumstàncies del passat».

En relació amb les indemnitzacions, la portaveu ha apuntat que no seria «ni prudent ni rigorós» que el Govern «faci valoracions i futuribles que no han ni succeït». En aquesta línia, ha dit que el Govern està centrat «en el que ha de fer», que és «complir els acords». Paneque s'ha referit al compliment del pacte per revertir els privilegis fiscals al Hard Rock i, paral·lelament, a la voluntat de seguir treballant el pla director urbanístic (PDU) del projecte. «Les coses han de seguir el seu camí, una darrere l'altra», ha resumit.

A banda, Paneque ha dit que hauran de ser els promotors qui decideixin si volen tirar endavant el projecte amb les noves condicions fiscals.