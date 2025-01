Alícia Romero: «No és només un casino i hi ha molts elements positius lligats al turisme de negocis»

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha defensat el Hard Rock l'endemà que el Parlament hagi aprovat revertir els beneficis fiscals a aquest projecte. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Romero ha remarcat que hi ha «molts elements positius» lligats al turisme de reunions, negocis i congressos. «Hard Rock no és només un casino. Vol complementar PortAventura, hi ha un espai per a congressos i una part comercial. Un entorn que probablement necessita aquests elements», ha afegit.

D'altra banda, ha valorat com una «molt bona notícia» la inversió de Repsol a Tarragona que, segons ha dit, feia 6 anys que es treballava. Romero ha insistit que la decisió de si el Hard Rock continua endavant després del canvi fiscal està en mans dels inversors del projecte. «Veurem que decideixen els inversors amb l'augment de la fiscalitat i nosaltres haurem de treballar amb ells en funció de la decisió que prenguin», ha dit.

El Parlament ha aprovat aquest dimecres de manera definitiva la proposició de llei d'ERC i els Comuns per retornar el tipus impositiu al joc del 10% al 55% en macrocasinos. Es tracta d'un acord d'investidura del PSC amb aquests dos partits.

Pel que fa al decret sobre la pròrroga pressupostària que aquest dimecres s'ha aprovat al Parlament amb els vots d'ERC i Comuns, Romero ha agraït el suport dels socis d'investidura. Així i tot, ha admès que «queden moltes coses per fer» en l'àmbit dels pressupostos. «Si finalment no tenim pressupostos caldrà utilitzar altres instruments per incorporar tots ingressos que tenim de més perquè l'economia va bé. Caldrà obrir una línia de diàleg amb els grups parlamentaris per intentar també aprovar aquest decret llei», ha afegit.

Preguntada per si Repsol ha decidit la construcció d'una Ecoplanta a Tarragona amb una inversió de 800 MEUR després que el Congrés tombés l'impost a les energètiques, la consellera d'Economia ha respost que no sap si aquest element ha estat cabdal per a Repsol. Però ha subratllat que feia molts anys que s'estava treballant. Així mateix, ha dit que tant el govern espanyol com el PSC han defensat que l'impost tingui «deduccions importants» per a les inversions estratègiques i que sigui «neutre» per les companyies que aposten per la descarbonització.