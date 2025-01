El Parlament elimina els beneficis fiscals del Hard Rock amb el suport de PSC, ERC, Comuns i CUP

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Parlament ha aprovat la proposició de llei d'ERC i els Comuns que reverteix els beneficis fiscals al Hard Rock. La cambra ha aprovat la reforma amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que Junts, PPC i Vox hi han votat en contra i Aliança Catalana s'hi ha abstingut. Aquesta modificació de la llei suprimeix els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc. Gràcies a la reforma, si s'acaba materialitzant el Hard Rock el tipus impositiu al joc serà del 55%. Aquest va ser un dels acords que el PSC va subscriure amb ERC i Comuns per a la investidura de Salvador Illa.

La iniciativa que s'ha aprovat és una reforma legal que suprimeix els privilegis fiscals als promotors del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou -el Hard Rock-. Aquests privilegis provenen del 2014, quan es va modificar la llei del joc per oferir diversos beneficis fiscals a Barcelona World, més tard conegut com a Hard Rock.

La modificació del 2014 permetia que «a partir del dia que s'iniciïn les activitats del joc i apostes en el primer casino situat en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou», els macrocomplexos com el Hard Rock paguessin només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents al joc i no un 55% com els pertocaria. La llei aprovada reverteix aquesta reforma i elimina tots els articles que suposin «privilegis» per als impulsors del macroprojecte.

Concretament, suprimeix l'article 17 de la llei del joc, que és el que contemplava la rebaixa fiscal com a tal. També elimina l'article 11, que habilitava les empreses gestores del casino a oferir crèdit als clients; el 15, que estipulava una compensació per a la Generalitat per la tributació del 10%; i l'article 18, que implicava una tributació específica sobre la taxa turística.

L'aprovació de la llei s'ha produït després que el Consell de Garanties Estatutàries confirmés que la iniciativa s'adequa al marc jurídic i legal. Junts va portar la reforma de la llei al CGE perquè es pronunciés sobre la seva constitucionalitat, perquè consideraven que vulnerava el principi de seguretat jurídica. El CGE va avalar la llei per unanimitat.

PSC, ERC, Comuns i la CUP, a favor

Durant el debat al Parlament, el diputat del PSC Jordi Riba ha subratllat que la iniciativa no té res a veure amb si es vol o on es vol que el Hard Rock s'implanti a Catalunya, sinó que és «només una modificació fiscal». En aquesta línia, ha recordat que els promotors del projecte són lliures de decidir si volen continuar tirant-lo endavant o no.

La diputada d'ERC Raquel Sans ha celebrat que amb la modificació legal es torni a la fiscalitat del 2014 i «s'acabin els vestits a mida, els privilegis fiscals i els regals al joc». A més, ha denunciat que des de la resta del país es vulgui impulsar els projectes «que no volen enlloc més» al Camp de Tarragona. Sans també ha justificat que la passada legislatura ERC defensés la continuïtat del Hard Rock perquè «no existien les majories necessàries» per revertir els beneficis fiscals als macrocasinos.

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que avui és «un dia important» perquè s'acaba aquest macroprojecte. A més, ha acusat els grups que han votat en contra de la iniciativa de fer «seguidisme» de la patronal del joc.

La diputada de la CUP Laia Estrada ha celebrat que s'elimini la rebaixa fiscal però ha advertit que «no n'hi ha prou» perquè «així no s'acaba el Hard Rock». Estrada ha defensat que fins que no es descarti definitivament el Pla Director Urbanístic «no s'enterrarà definitivament» el projecte i ha afirmat que continuaran «batallant» per aconseguir-ho. D'altra banda, Estrada ha subratllat que els de la CUP «no són els del 'no a tot'» sinó que són «els del 'no a la seva merda de polítiques'».

Junts, PPC i Vox, en contra

Per la seva banda, el diputat de Junts Quim Calatayud ha dit que «els grans projectes demanen una gran responsabilitat» i ha assegurat que «tots tenen blancs i negres i coses positives i coses negatives». «No parlem només d'un casino; parlem d'hotels, de centres comercials i de grans afectacions per al territori. I si no, repartim als ciutadans barretines, gallinetes i anirem tirant», ha ironitzat. En una intervenció posterior, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha «felicitat» els Comuns i la CUP i ha afirmat que tot i que per ells és un «dia de victòria» avui «qui hi perd són Catalunya i les institucions perquè s'hi juguen la seguretat jurídica».

El diputat del PPC Pere Lluís Huguet ha denunciat que el PSC «ha canviat vots per inversions al Camp de Tarragona», en referència a la investidura de Salvador Illa. A més, ha subratllat que aquesta modificació fiscal no és un impost sobre els beneficis sinó sobre la mateixa activitat, de manera que modifica l'estructura financera del projecte. Huguet ha augurat que comportarà una indemnització «important» per part del Govern.