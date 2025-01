Llum verda a l'Ecoplanta del Morell: la primera planta europea per generar metanol renovable

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell d’Administració de Repsol ha donat avui llum verda a la inversió a l’Ecoplanta, un projecte pioner a Europa per transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars, convertint-se en una solució per a la reducció d’emissions de CO2 en el transport, al mateix temps que fomenta l’economia circular.

La instal·lació, que s’ubicarà a Tarragona i en la qual està previst invertir-hi més de 800 milions d’euros, es convertirà en la primera planta d’Europa que fabrica metanol renovable i metanol circular a partir de residus, a través de la gasificació, el procés de valorització de deixalles més avançat del món. Aquesta tecnologia d’última generació, desenvolupada per Enerkem -tecnòleg del qual Repsol n’és soci-, dona una segona vida a residus que d’altra manera acabarien en abocadors o incinerats.

La nova planta tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones anuals de residus sòlids urbans i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. El metanol renovable té el seu origen a les deixalles orgàniques, mentre que els productes circulars procedeixen dels no orgànics, com ara plàstics no reciclables.

La seva entrada en funcionament, prevista per al 2029, suposarà la creació de 340 llocs de treball directes, indirectes i induïts, d’alta especialització, i uns 2.800 durant la fase de construcció. L’Ecoplanta estarà integrada al complex industrial de Repsol a Tarragona per aprofitar infraestructures ja existents i accelerar la transformació del centre en un pol multi energètic que continuï fabricant productes essencials per a la societat, com ara combustibles renovables i materials circulars. Aquesta inversió és una clara aposta de Repsol per mantenir l’ocupació industrial a Espanya i continuar generant riquesa a l’entorn.

L’Ecoplanta ha estat seleccionada per la Unió Europea entre més de 300 projectes per rebre finançament a través del programa Innovation Fund, pel seu elevat potencial per reduir emissions, el seu caràcter innovador i per ser una instal·lació única a Europa. Segons la Comissión Europea, l’Ecoplanta aconseguirà reduir durant els 10 primers anys de funcionament l’equivalent a 3,4 milions de tones de CO2 en emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

Una solució per descarbonitzar el transport

La Unió Europea ha dissenyat una ruta per reduir de manera gradual la intensitat de carboni de l’energia utilitzada en el transport marítim, en un 40% per a l’any 2030 respecte dels nivells del 2018, i en un 75% per al 2050 respecte dels nivells del 2020.

Actualment, les opcions més eficients per complir aquests objectius són el dièsel renovable -que Repsol ja fabrica a la seva planta de Cartagena- i el metanol renovable, que serà fabricat a l’Ecoplanta. Aquestes tecnologies són complementàries per cobrir la demanda del transport marítim i tecnològicament madures per a la seva implantació, enfront d’altres alternatives com l’hidrogen renovable, l’amoníac o l’electrificació de propulsors marins, que requereixen encara de desenvolupament i de grans inversions en la renovació de flotes i en la distribució del combustible.

El metanol renovable serà utilitzat també en el transport per carretera, com a matèria primera en la fabricació de gasolina i dièsel renovables. A partir d’ell també es pot produir combustible sostenible d’aviació (SAF, per les seves sigles en anglès). Així mateix, el metanol és molt versàtil en la indústria química, amb múltiples usos a la indústria de l’automoció o la construcció i en aplicacions tan diverses com la sanitat, l’alimentació i l’electrònica.

Segons dades d'IRENA i Methanol Institute, la demanda global de metanol creixerà fins a quintuplicar l'actual el 2050, impulsada per l'ús de metanol renovable en el transport marítim, la carretera i l'aviació, així com en aplicacions per a la química. Donat l’elevat potencial d’aquest model de valorització de residus, Repsol analitza la viabilitat de replicar-lo en altres regions.

Repsol té l’ambició de liderar la producció de combustibles renovables a la península ibèrica. El seu objectiu és produir entre 1,5 i 1,7 milions de tones l’any 2027 i fins a 2,7 milions de tones anuals el 2030 (incloent-hi hidrogen renovable i biometà). La companyia també té com a objectiu fabricar l’any 2027 fins a 105.000 tones anuals de productes circulars i 200.000 tones l’any 2030.