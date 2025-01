Els racons de Tarragona que es colen a la tercera temporada de 'Machos Alfa'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera temporada de Machos Alfa, la popular sèrie espanyola de Netflix, ja està disponible des d'aquest divendres, 10 de gener de 2025, i inclou diverses localitzacions de Tarragona.

Durant el mes de maig de 2024, el rodatge va traslladar-se a PortAventura World, aprofitant la diversitat de localitzacions del parc d’atraccions per enregistrar diverses escenes que formen part dels nous capítols.

A més, el Tamarit Beach Resort, també situat a Tarragona, va ser un altre dels espais triats per la producció per rodar algunes seqüències.

Imatge del rodatge de ‘Machos Alfa’ a Tarragona.Tarragona Film Office

Creada pels germans Alberto i Laura Caballero, Machos Alfa és una comèdia que aborda temes actuals amb un toc irònic i està protagonitzada per Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez i Raquel Guerrero.

La sèrie és produïda per Contubernio, el segell dels germans Caballero, conegut per èxits com Aquí no hay quien viva. Des de la seva estrena inicial el 30 de desembre de 2022, la sèrie ha captivat el públic amb els seus personatges i trames plenes d’humor. La segona temporada es va estrenar el 9 de febrer de 2024.

Aquesta tercera entrega consta de deu capítols i manté el seu enfocament en temes actuals amb un to humorístic. Netflix ja ha confirmat que la sèrie tindrà una quarta temporada, que es començarà a rodar a la tardor de 2024.

A més, la sèrie serà adaptada per diversos països, incloent-hi Alemanya, França, Països Baixos i Itàlia. La versió alemanya, que encara no té títol, es començarà a rodar aquesta tardor.

Segons va avançar Variety i va confirmar EFE, els actors principals de l'adaptació seran Tom Beck, Serkan Kaya, Moritz Führmann i David Rott.