La ciutat de Tarragona es converteix en l’escenari de 91 produccions audiovisuals el 2024

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant el 2024, Tarragona ha estat, un any més, la localització triada per esdevenir l’escenari de diversos projectes audiovisuals, que han transformat els carrers de la ciutat en un gran plató. Des d’exercicis acadèmics fins a grans produccions, la capital tarragonina ha acollit un total de 91 rodatges i sessions fotogràfiques. Així ho indiquen les dades recollides per la Tarragona Film Office.

Segons expliquen des del servei municipal, durant els darrers anys, Tarragona s’ha posicionat entre els municipis catalans que més produccions audiovisuals han acollit, situant-se així entre els primers llocs en el rànquing de la Catalunya Film Comission.

De fet, afirmen, es tracta d’una de les localitats que més projectes registra fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, un fet que valoren molt positivament. «És una satisfacció veure com la ciutat continua reafirmant la seva posició com una localització audiovisual de referència. Fet que no només crea un impacte directe en la projecció exterior de la imatge de la marca Tarragona, sinó que també reflecteix el compromís de la ciutat amb l’art, la cultura i la indústria audiovisual nacional i internacional», afirma la consellera de Turisme de l’Ajuntament, Montse Adan.

Els programes, al capdavant

Ara bé, què s’ha creat exactament a Tarragona durant el 2024? La major part de les produccions han estat filmacions, amb un total de 74 projectes, mentre que les sessions fotogràfiques han arribat a 17. La tipologia més repetida ha estat el programa de televisió, amb 16 rodatges. Seguida dels exercicis acadèmics, amb 10. Els continguts per internet comercials i no comercials ocupen la tercera posició, amb 8 projectes de cada tipus. També es van enregistrar 7 videoclips musicals i 7 reportatges, a més de diversos documentals, espots publicitaris, sèries i llargmetratges entre d’altres.

Noms reconeguts

Cinc dels projectes filmats a la ciutat el 2024 són considerats «grans produccions». Entre aquestes destaquen títols com el de la sèrie còmica de Netflix Machos Alfa, que va traslladar el rodatge de la seva tercera temporada al Tamarit Beach Resort durant un parell de dies, o l’esperada Blade Runner 2099, una sèrie de ciència-ficció, ambientada 50 anys després de l’emblemàtica pel·lícula homònima. Aquesta, protagonitzada per Michelle Yeoh, es va filmar al Moll de Reus del Port de Tarragona i s’estrenarà a Prime Video durant aquest 2025.

Imatge del rodatge de ‘Machos Alfa’ a Tarragona.Tarragona Film Office

Aquests no van ser els únics noms reconeguts que van traslladar la creació dels seus projectes a la ciutat. De fet, el primer rodatge de l’any va ser per un episodi del programa de «true crime» català per excel·lència, Crims. Aquest, tot i que va ser enregistrat a Tarragona, relatarà un cas que va tenir lloc als Pallaresos. El primer episodi de la cinquena temporada s’estrenarà a TV3 el dilluns 27 de gener. Un altre popular programa emès a TV3 que es va gravar a Tarragona durant el 2024 va ser Joc de Cartes, que durant la seva visita a la ciutat va coronar al restaurant El Trull com a guanyador de l’episodi. A més, per primera vegada el canal català va retransmetre en directe l’emblemàtica Baixada de l’Àliga en el seu programa Únics.

Aquesta no és l’única producció on Tarragona, més enllà d’un escenari, va esdevenir la protagonista. National Geographic, Wonderlust Travel Magazine, i Viajeros Cuatro són alguns dels projectes que van dedicar un programa a mostrar l’atractiu turístic de la ciutat.

Els espais més populars

Entre les localitzacions més sol·licitades es troben l’Amfiteatre, que ha estat utilitzat en 19 produccions, la Part Alta, que ha estat l’escenari de 16 projectes, i el Circ Romà, que ha acollit 11 rodatges. Altres espais populars han estat la Tabacalera, el Port, la Casa Canals i diferents platges de la ciutat. La major part dels projectes han estat produccions espanyoles, algunes d’elles tarragonines, com és el cas del documental El vincle, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Aquest, enregistrat a la Tarraco Arena Plaça, explora la relació de l’agrupació castellera amb el 5d9f. No obstant això, 12 de les produccions totals són d’origen estranger. Entre aquestes predominen les angleses, amb 4; i les franceses amb 3. També n’hi ha 2 alemanyes, una estatunidenca, una de la República Txeca i una de Xile.