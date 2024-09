Els autobusos que cobriran el tall ferroviari faran parada a Altafulla a l'antiga N-340

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els altafullencs i les altafullenques tindran les parades dels busos que cobriran el tall ferroviari per les obres del túnel de Roda de Berà a l'antiga N-340. S'aprofitaran les parades situades al carrer Migdia per als busos en direcció Tarragona i davant del bufet per als que vagin cap a Barcelona. Paral·lelament, s'habilitarà el pàrquing d'unes 80 places de l'antic cinema ‘Les Bruixes’ per facilitar la mobilitat de les persones que vagin amb cotxe.

El tall ferroviari afectarà totes les estacions entre Sant Vicenç i Tarragona. Renfe volia situar les parades al costat de l'estació de tren, però va rebre de bon grat la proposta del govern de l'Ajuntament d'Altafulla després d'una visita sobre el terreny a finals de juliol.

Per la seva banda, el consell d'administració de Renfe ha adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Tarragona el servei d'autobusos que ha de garantir la mobilitat per als usuaris de ferrocarril del Camp de Tarragona afectats pel tall ferroviari.

L'import del contracte és de 29,2 milions d’euros, es disposarà de 87 autobusos i s'oferiran més de 600 circulacions i 30.500 places diàries durant els cinc mesos de treballs. Les línies afectades són l'R14, R15, R16, R17 i RT2. El pla de transport alternatiu començarà l'1 d'octubre i s'allargarà fins el 2 de març del 2025.

El servei alternatiu per carretera estarà sincronitzat amb els horaris del servei de Rodalies. Els serveis de les línies R14 i R15 seran desviats per la línia Sant Vicenç de Calders - Valls - La Plana-Picamoixons, evitant el doble transbordament a una part important dels usuaris.

Per la seva part, els viatgers de la línia R16 disposaran d'un servei alternatiu per carretera directe entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders per minimitzar el temps de viatge. La situació es repetirà per les connexions entre Sant Vicenç de Calders i Salou - Port Aventura.

