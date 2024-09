El MNAT i l'Institut Arqueològic Alemany col·laboraran per avançar en la recerca sobre Centcelles

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i l'Institut Arqueològic Alemany (DAI) han signat un conveni de col·laboració per tal d'avançar en la recerca i la promoció de l'arqueologia, especialment en el cas del conjunt romà de Centcelles (Constantí).

El document té una vigència de quatre anys i les dues parts es comprometen a col·laborar en programes d'investigació, documentació, difusió i gestió en l'arqueologia i el patrimoni arqueològic. També promouran conjuntament la concreció i el desenvolupament de projectes d'interès comú que fomentin les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional.

El MNAT, que gestiona el conjunt des del 1983, té en marxa fins l'any 2028 un projecte de recerca multidisciplinari que té l'objectiu de recollir noves informacions sobre el monument per tal d'avançar en la resposta a alguns dels interrogants que encara avui planteja Centcelles, com la seva cronologia i funció.

Aquest conveni permet, per tant, formalitzar també la col·laboració del DAI en aquest projecte. La institució hi està implicada des de l'any 2023 amb la participació en la digitalització de l'extens arxiu de fotografia i documentació sobre Centcelles entre els anys 1959 i 1978, així com la digitalització de la documentació planimètrica.

La signatura, que s'ha rubricat aquest dimarts, s'ha fet coincidint amb el curs sobre arquitectura i arqueologia que el DAI imparteix al Conjunt romà de Centcelles del 5 al 12 de setembre i que ha aplegat una dotzena d'estudiants de màster i de doctorat de diferents països d'Europa i el Nord d'Àfrica.

