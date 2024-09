L'Ajuntament d'Altafulla cancel·la la Fira de les Cultures per manca d'inscripcions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Altafulla ha anunciat amb pesar la cancel·lació de l'edició d'enguany de la Fira de les Cultures. Segons el consistori, la decisió ha estat presa a causa del baix nombre d'inscripcions rebudes, que no ha permès assolir el «quòrum» necessari per garantir l'èxit de l'esdeveniment.

Tot i els esforços realitzats per promoure la participació, la resposta no ha estat suficient per dur a terme la fira amb les condicions adequades. L'Ajuntament ha remarcat que actuar amb responsabilitat és una prioritat, i per això s'ha pres aquesta difícil decisió.

El consistori ha expressat el seu agraïment a totes les persones i entitats que han mostrat interès a participar i ha assegurat que seguirà treballant per organitzar futurs esdeveniments en què el municipi pugui gaudir d'un ambient inclusiu i participatiu.

Malgrat aquesta cancel·lació, l'Ajuntament ha afirmat que manté el seu compromís de continuar impulsant iniciatives culturals i socials que enriqueixin la vida comunitària d'Altafulla.

