Altafulla rep 90.000 euros per a la reparació i reposició del passeig de Botigues de Mar

L’Ajuntament d’Altafulla ha rebut de la Diputació de Tarragona un total de 90.000 euros per a la reparació i reposició del passeig de Botigues de Mar arran dels forts temporals que es van produir els mesos d’octubre i novembre del 2023 i que van fer malbé l’estructura. Concretament, es tracta de dues subvencions del programa d’ajuts per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals amb l’objectiu de garantir la prestació dels serveis de la seva competència.

La totalitat de l’import es desglossa en un ajut de 73.899,94 euros per a la reparació i reposició de l’escullera del passeig de Botigues de Mar; i un altre, de 16.100,06 euros, per a obres i actuacions d’emergència al mateix carrer. Bàsicament, l'actuació, que va finalitzar per Setmana Santa, va consistir a reparar l'enfonsament d'un tram del passeig i reforçar-ne l'escullera de protecció en tota la longitud. L'Ajuntament d'Altafulla es va fer càrrec llavors d'una part del cost de les obres, la que no va cobrir Costes de l'Estat, cosa que va significar una inversió de 100.000 euros en xifres rodones.

