Identifiquen 102 espècies animals i vegetals durant el primer Bioblitz de Reus

Identifiquen 102 espècies animals i vegetals durant el primer Bioblitz organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de Reus. 51 d’aquestes espècies es van albirar en l’activitat realitzada en horari diürn i 52 espècies es van identificar en horari nocturn. En total es van realitzar 161 albiraments i l’inventari s’ha fet gràcies a la participació de 18 persones que han identificat les espècies.

Els Bioblitz són trobades obertes al públic en general, de tots àmbits i edats, que tenen per objectiu registrar tantes espècies com sigui possible en un lloc i durant un temps determinat.

La majoria d'espècies detectades són les plantes, amb més de la meitat del total, seguit pels invertebrats (aràcnids, insectes, etc) i desprès també ocells, mamífers i rèptils. Cal esmentar en general, que precisament als Bioblitz es detecten i destaquen espècies que normalment passen més desapercebudes, com les plantes i insectes, en detriment d'ocells i mamífers que són els més buscats o observats en general. D'aquesta manera, es posa en valor també la biodiversitat local existent.

De les espècies de plantes detectades (unes 50 en total) 9 corresponen a plantes exòtiques i invasores, una proporció molt alta que indica que estem modificant els nostres ecosistemes, degradant la seva composició i que caldria aturar, revertint aquest procés.

La majoria d'espècies detectades, en general, són comunes i representatives d'espais mediterranis oberts, amb conreus i arbres dispersos. Destaquen 4 espècies de ratpenats Pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), Pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), Ratpenat fals (Pipistrellus nathusii), i Ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii). Els ratpenats són actius per la nit i molt útils per l'ésser humà, ja que mengen moltes espècies d'insectes, alguns dels quals són perjudicials per l'agricultura i d'altres molestos o perillosos per la salut, com els mosquits, veritables transmissors de malalties.

Moltes de les espècies d'insectes i altres invertebrats registrats, són observacions poc documentades a la comarca i municipi, i amb aquesta activitat, s'aporta informació valuosa i actualitzada sobre la seva distribució, normalment poc coneguda precisament per manca d'observadors.

