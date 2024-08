Els casos de febre del Nil es disparen a Espanya i ja superen el total del 2023 des de començament d’any

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 26 casos de febre del Nil s’han confirmat a Espanya des de començament d’any, superant el total de 2023 quan es van notificar 20 casos en el còmput anual, dels quals 17 van ser confirmats i tres de probables, segons dades del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries.

Aquest dilluns, la Junta d’Andalusia ha confirmat nou casos de Virus del Nil Occidental (VNO), tots ells a la província de Sevilla. Aquests nou s’afegeixen als 17 casos humans confirmats de l’1 de gener al 2 d’agost d’aquest any, amb dos de morts.

Segons ha explicat a EFE la viròloga i catedràtica en el departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat de Barcelona, Silvia Bofill, la majoria de les infeccions per virus del Nil són asimptomàtiques i en molt pocs casos, menys de l’1 %, es manifesta amb malaltia neuroinvasiva.

Es tracta d’un virus que es transmet a través d’un mosquit que bàsicament pica a ocells que són portadors. La infecció dependrà molt del nombre de mosquits que hi hagi en una zona i, si la circulació és gran, es registraran més casos.

El quadre clínic més habitual és una síndrome pseudogripal amb símptomes inespecífics com a febre, miàlgia, fatiga, malestar general, nàusees i vòmits, de 2 i 5 dies de durada.

No obstant, Bofill ha comentat que persones immunodeprimides o amb patologies associades poden patir una infecció tipus meningitis, que pot ser greu i en alguns cas mortal, «però és un percentatge molt petit». La viròloga ha reconegut que el fet que això pugui passar «és normal que acabi provocant alarma social».

Segons Sanitat, el període d’incubació és de 3 a 15 dies, encara que pot estendre’s a 21. La màxima presència del virus en el corrent sanguini apareix als 4-8 dies després de la infecció i és de curta durada. La recuperació sol ser completa i la infecció confereix immunitat duradora.

El virus del Nil té una distribució mundial. A les regions temperades i subtropicals, la majoria de les infeccions es presenten en estiu o principis de tardor. A Espanya el primer cas humà es va publicar en 2007, any en què van començar les activitats de vigilància i control.

Sobre el fet que hi hagi molta concentració a Sevilla, Bofill ha assenyalat que això es deu que és una zona d’ocells migradors, si bé també té a veure amb el tipus de control de mosquits que hi hagi a la zona.

Per a aquesta viròloga, l’important és que les autoritats es facin càrrec del control dels mosquits d’una zona «amb trampes per als mosquits que permetin analitzar si són positius per al virus o no».

Segons Bofill, la població l’únic que pot fer és protegir-se del virus, especialment persones grans i el col·lectiu més vulnerable per ser immunodeprimit o patir patologia associada.

