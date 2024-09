El Rei Jaume I estrena nova indumentària en la seva tradicional desfilada per Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 persones vestides d’època van recórrer, dissabte al vespre, els principals carrers del municipi salouenc, participant en la desfilada del Rei Jaume I el Conqueridor, amb el seu seguici, i recreant, simbòlicament, la sortida del valerós monarca cap a Mallorca; illa que va conquerir l’any 1229, salpant des del port natural de Salou amb un gran estol de naus, galeres i llenys.

El personatge del Rei Jaume I va poder estrenar, enguany, la seva nova vestimenta, ja que les dues darreres edicions la festa no es va poder dur a terme per inclemències meteorològiques. La nova indumentària és una iniciativa de l’Ajuntament de Salou, en col·laboració amb l’Institut Jaume I de Salou i el Grup de Dones de Salou, que té com a objectiu dotar aquesta tradicional festa d’una base històrica rigorosa, per la qual cosa les membres integrants d’aquesta darrera entitat i altres voluntàries han confeccionat, a mà, nous vestits propis del segle XIII, amb l’assessorament d’Esther Lozano, doctora en Història de l’Art per la URV, i la patronista Olivia Garzón. A més del Rei Jaume I, van lluir nous vestits d'època els personatges del clergat, la noblesa, cavallers i vilatans.

La sortida del seguici s’ha fet, enguany, des de la plaça del TAS, atenent que la Torre Vella està en procés de reformes, i ha continuat per la Via Roma, el carrer Barcelona, l’espigó del moll i la platja de Llevant. Aquesta ha estat l’escenari on ha tingut lloc l’espectacle final, amb exhibició de tots els grups d’animació.

Actes de la festa

La XXIX Festa del Rei Jaume I finalitza aquest diumenge i encara es pot visitar, fins aquest dia, el Mercat Medieval que té lloc al nucli antic de Salou i la plaça Bonet.

També, aquest diumenge, a les 10.30 h, ha tingut lloc la gimcana digital Conquereix la història; i a les 12 h, a la sala Costa Daurada del Centre Cívic, es farà el lliurament dels premis literaris als finalistes i guanyadors del certamen Relats Curts Jaume I, organitzat per l’Associació Cultural i d’Esbarjo Jaume I de Salou.

La Festa del Rei Jaume és organitzada, conjuntament, per la regidoria de Festes, la regidoria de Cultura, la regidoria d’Infància i l’àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament.

