Salou inaugura aquest dijous una nova edició del Mercat Medieval

El tradicional Mercat Medieval de Salou es posarà en marxa aquest dijous al matí i s’allargarà fins el diumenge, 8 de setembre. Aquest esdeveniment social tindrà lloc al nucli antic i la plaça Bonet, oferint activitats per a totes les edats en un horari continuat de 10.30 h a 23.00 h.

El mercat començarà oficialment aquest dijous a les 11.00 h, amb el pregó a càrrec dels pregoners de la Cort del Rei Jaume I, seguit d’una cercavila de benvinguda que omplirà els carrers de música i color. Els joglars, bufons, cavallers perduts i altres personatges medievals animaran el matí, mentre la música itinerant crearà una atmosfera autèntica i festiva.

Al llarg dels quatre dies de mercat, els visitants podran gaudir d’una gran varietat d’activitats pensades per a tots els públics. Els més petits tindran el seu espai infantil al jardí de la Biblioteca Municipal, amb activitats programades d’11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.30 h, així com atraccions repartides per tot el recinte.

Un dels grans atractius serà el Campament Medieval situat a la Plaça Bonet, que obrirà les portes cada dia d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 22.00 h, on es podrà veure de prop la vida quotidiana dels cavallers i altres personatges de l’època. A més, els visitants i residents podran participar en tallers d’oficis tradicionals, visitar les exposicions temàtiques i descobrir els secrets dels artesans i mercaders que ompliran els carrers amb els seus productes.

Novetat

Com a novetat d’aquest any, el Mercat Medieval de Salou inclourà un Escape Room temàtic que es realitzarà les tardes de divendres, dissabte i diumenge, oferint una experiència immersiva per als amants dels enigmes. A més, la Caseta dels Somnis, situada també al jardí de la Biblioteca Municipal, obrirà les portes les tardes d’aquests tres dies per oferir una activitat per als més petits.

Durant el mercat, els carrers estaran plens de música itinerant que acompanya les actuacions de joglars, bufons de la cort i cavallers perduts, que oferiran espectacles en diversos punts del recinte. Cada dia finalitzarà amb un gran espectacle nocturn que posarà el punt final a la jornada abans que el mercat tanqui les portes fins a l’endemà.