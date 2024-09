Les obres de la primera fase del TramCamp s’iniciaran al 2025 amb el vistiplau de Salou

Publicat per Cristina Cuadrat Gonzalez Verificat per Creat: Actualitzat:

A principis de 2025 començaran les obres de la primera fase del projecte del TramCamp, que unirà Cambrils i Vila-seca. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durant la seva presentació. Amb la llum verda de l’Ajuntament de Salou, que reivindicava canvis en el projecte inicial, es preveu licitar les obres d’aquest traçat a finals d’any amb un pressupost de 150 milions d’euros.

Aquesta actuació preveu, en els 14 quilòmetres de recorregut, un total de 14 parades, tres de les quals –Cambrils Nord, Salou-PortAventura i Vila-seca estació– seran intercanviadors amb estacions de Rodalies. Tot i això, en la primera fase no s’inclou la connexió entre Vila-seca i la futura estació intermodal, però «l’objectiu és que hi pugui ser, ja que serà molt important com a estació ferroviària i volem que el tramvia hi pugui arribar», ha destacat el tècnic del departament de Territori, Carlos García.

En la seva totalitat, el sistema tramviari unirà diversos nuclis urbans al llarg de 46 quilòmetres i comptarà amb 46 parades. En aquest sentit, Paneque ha remarcat que «el TramCamp forma part de les infraestructures que han d’enfortir Catalunya per mitjà del desenvolupament sostenible».

Mapa de les obres de la primera fase de construcció del TramCamp.

El projecte ha tirat endavant després que l’Ajuntament de Salou donés el vistiplau, ja que, segons el batlle salouenc, Pere Granados, «el govern de la Generalitat està en plena morositat pel decret del Govern del 1989 arran de la creació del Consorci Recreatiu i Turístic, però hi ha un compromís ferm per part del govern de donar compliment a les reivindicacions de Salou». Granados ha reclamat una «infraestructura tramviària integrada en la trama urbana i inclusiva, on la gent pugui travessar d’un costat a l’altre, sense voreres de 25 centímetres a cada banda».

En aquest sentit, Panenque ha destacat que «aquestes qüestions ens van semblar raonables i, per això, hem volgut integrar el traçat al mateix nivell i dotar tramvies que tinguin bateries autosuficients, amb una independència d’un quilòmetre, i l’eliminació de catenàries als trams més urbans». En aquesta línia, el tècnic del departament ha destacat que els traçats sense catenària «s’estan definint amb els ajuntaments».

«Compromesos amb el Camp de Tarragona»

Paneque va reconèixer el Camp de Tarragona com «la segona àrea metropolitana de Catalunya, amb prop de 325.000 residents». «El Camp de Tarragona té una capacitat innegable en la gestió turística d’altíssima qualitat. La feina al territori té marca d’excel·lència. El Govern és perfectament coneixedor d’aquesta potencialitat magnífica per a Catalunya. Patrimoni, és clar, però també cuina, cultura, universitat o capacitat en la gestió de grans projectes. Per totes aquestes raons, estem del tot compromesos amb el Camp de Tarragona i el seu desenvolupament fort sobre allò que és i vol el territori», ha relatat Panenque.