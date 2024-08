Segueix oberta la convocatòria del concurs de fotografia Albert Iturria de Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La convocatòria per a presentar fotografies al concurs fotogràfic Albert Iturria de Vila-seca segueix oberta fins al 15 de desembre. Es tracta de la dotzena edició del concurs en memòria del fotògraf local Albert Iturria, el qual va fotografiar el municipi, la seva gent i les festes i costums durant més de 30 anys.

El concurs, adreçat a qualsevol persona que hi vulgui participar sense cap límit d'edat, comptarà amb dues categories (adults i infantil) i, aquest any, tindrà com a objectiu premiar les millors fotografies sobre el Parc de la Torre d’en Dolça. Un parc natural de 37 hectàrees, amb molt de valor històric per al municipi, ja que acull entre d’altres, el Piló del Rescat de Sant Esteve. Té molta rellevància com a espai verd, ja que representa el pulmó de la ciutat amb gran utilitat social, essent aquest ideat amb criteris de sostenibilitat.

Els premis per a la categoria d'adults són de 700 € per al primer, 350 € per al segon i 175 € per al tercer. A la categoria infantil s'estableixen cinc premis, dotats amb material escolar per valor de 50 €. Les obres es podran lliurar fins al dia 15 de desembre de 2024 al registre general de l'Ajuntament, a l'atenció de la regidoria de Cultura, o bé mitjançant correu postal.

