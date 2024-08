Rescaten una embarcació avariada que havia topat contra les roques del port de Torre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Marítim de la Policia Local de Torredembarra va efectuar un rescat ahir, 29 d'agost de 2024, al voltant de dos quarts de tres de la tarda, a la costa, a prop de l'escullera. Una embarcació que es trobava en dificultats es va acostar perillosament a les roques, sense mantenir la distància de seguretat necessària.

L'embarcació policial es va apropar al lloc dels fets i va constatar que l'embarcació en qüestió havia topat amb les roques. El tripulant va informar els agents que s'havia quedat sense motor i, tot i intentar estabilitzar la nau llençant l'àncora, la maniobra no havia estat efectiva. A bord de l'embarcació es trobaven dues persones, que en aquell moment no corrien perill.

Donada la situació de fort onatge en la zona, els agents del Servei Marítim van decidir apropar un cap de remolc nedant fins a l'embarcació avariada per tal de poder remolcar-la i traslladar-la a un lloc segur. La maniobra de rescat va comptar amb la col·laboració de les dues motos aquàtiques de l'empresa de socorrisme Wavesos.

Finalment, l'embarcació va ser traslladada amb èxit a les instal·lacions del Port Esportiu de Torredembarra. No es va detectar cap via d'aigua ni danys significatius en l'embarcació. Es tracta d'una nau pilotada per un operari d'una empresa que estava realitzant un trasllat al Port de Roda de Berà amb finalitats comercials.

