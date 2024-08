Activen un dispositiu de recerca per trobar un noi desaparegut dissabte a Blancafort

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han posat en marxa, el matí d'aquest dilluns 26 d'agost, un dispositiu de recerca a Blancafort per localitzar un jove desaparegut des de dissabte. Segons el comunicat publicat a l'eAgora de la localitat el desaparegut, identificat com Sergi, va ser vist per última vegada el matí de dissabte vestit de negre

L'alerta als Bombers ha arribat a les 11.16 h, activant immediatament un ampli dispositiu de recerca. Set unitats han estat desplegades, incloent-hi un helicòpter, amb la col·laboració del GRAE de Valls i la unitat canina dels Mossos d’Esquadra. Els equips de rescat, juntament amb familiars i veïns del poble, estan rastrejant els boscos de Blancafort, centrant-se especialment en la zona entre la carretera de Montblanc i l’Espluga.

Et pot interessar: