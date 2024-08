Un especialista mostra com és un dia treballant a l'espectacle 'West Gold Frenzy' de PortAventura

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un especialista de l'espectacle West Gold Frenzy de PortAventura ha mostrat a les seves xarxes socials el seu dia a dia treballant en el mític xou acrobàtic i d'efectes especials de temàtica western del parc d'atraccions. Concretament, ho ha fet al seu compte de Tik Tok, on comparteix contingut sobre el parkour i la seva feina sota l'usuari @peri.up.

El seu nom és Pedro Val Ortiz, i és al seu darrer vídeo on el professional del parkour revela al públic com és la vida entre bambolines d'un especialista.

El jove explica que el primer que ell i els seus companys fan en arribar al teatre és escalfar realitzant salts d'altura des dels decorats, caient a un matalàs, una pràctica que es repeteix sovint durant l'espectacle. També utilitzen una boia per completar els seus escalfaments.

Tot seguit, es dediquen a preparar l'escenari per poder dur a terme la primera funció del dia. «És bàsicament com treballar en una 'pel·li' de l’oest», afirma Ortiz, fent referència a l'escenografia.

Finalment, el vídeo mostra diversos clips curts de l'espectacle, però l'especialista explica que prefereix no ensenyar massa per no fer «spoiler». «És un lloc molt ben valorat del dins del Port Aventura i us recomano moltíssim venir-lo a veure», explica.

L'espectacle West Gold Frenzy és el successor del conegut Bang Bang West, que durant anys va ocupar el teatre The Western Stunt Show. Des del 22 de març ho fa aquest nou xou, que com l’anterior, combina l’humor i l’acció, sorprenent els espectadors amb trucs acrobàtics i efectes especials propis del món del cinema, acompanyats d’una dinàmica trama western.

Aquesta narra la història d’un grup de residents del poble de Penitence, que es troba sota amenaça per l’arribada dels temuts germans Morgan. D’aquesta manera, dos banquers, el xèrif i el seu maldestre ajudant tractaran de salvar el poble dels malvats lladres.

