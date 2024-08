Salou, reconegut com a destinació 'Catalunya, hola família!'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou ha estat reconegut com a destinació «Hola Família!» per la seva e«xcel·lència en turisme familiar», una distinció atorgada per l'Agència Catalana de Turisme(ACT) de la Generalitat de Catalunya.

Aquest reconeixement reafirma el «compromís de Salou amb l'oferta turística orientada a les famílies» i ve acompanyat de diversos beneficis que enforteixen el seu posicionament com a líder en aquest segment.

En l'avaluació, Salou ha obtingut una valoració excepcional, assolint 31 dels 36 ítems dels criteris exigits, la qual cosa representa un 86,1%. Aquesta alta puntuació destaca l'alt nivell de compliment del municipi en els estàndards de turisme familiar.

Els beneficis que acompanyen aquest distintiu inclouen una major visibilitat i priorització en les campanyes de segment familiar de l'ACT, especialment en les de projecció internacional. Així mateix, la participació en el desenvolupament de campanyes de co-màrqueting específiques, en col·laboració amb l'ACT i altres destinacions reconegudes, que «ajudaran a potenciar encara més l'atractiu de la ciutat a nivell global».

L'ACT també donarà suport a Salou en les tasques de sensibilització dirigides a les empreses locals, reforçant la importància del segment familiar dins de la destinació. A més, Salou tindrà prioritat d'inscripció en accions B2B de turisme familiar en mercats internacionals, així com participació preferent en projectes innovadors que incloguin el segment familiar.

Un altre avantatge destacable és l'ús exclusiu de la nomenclatura «Hola Família!» que Salou podrà utilitzar en totes les seves comunicacions i promocions, consolidant «la seva imatge com a destinació familiar per excel·lència».

Finalment, l'ACT també oferirà suport continu als coordinadors de les destinacions, incloent-hi a Salou, a través de la Secretaria Tècnica del programa familiar, les Cambres de Comerç, i altres col·laboradors especialitzats.

Aquesta nova distinció no només reafirma «el compromís de Salou amb el turisme familiar »sinó que també «obre noves oportunitats per a la capital de la Costa Daurada per atraure més visitants, nous mercats i potenciar la seva economia local, tot promovent un turisme inclusiu i sostenible».

L’alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, ha valorat molt positivament el fet que el municipi rebi la destinació del programa ‘Hola, família’ per part de la Generalitat de Catalunya. Per a Granados, aquest reconeixement «reafirma la posició de Salou com una de les millors destinacions turístiques del litoral mediterrani dedicades al turisme familiar».

L’alcalde recorda que Salou va ser certificat l'any 2003 com el primer destí familiar per la Generalitat de Catalunya, i amb aquestes noves certificacions i reconeixements, Salou continuarà «complint amb els requisits exigits, garantint així la seva posició en aquest segment turístic».

