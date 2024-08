Salou museïtzarà l’espai arqueològic de la Cella-Kallipolis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou té prevista la museïtzació i adequació dels espais del jaciment arqueològic de la Cella-Kallipolis. Per aquesta raó, ha tret licitació la contractació de les obres incloses en el projecte de finalització del pavelló de serveis i museïtzació de l’interior dels espais del jaciment arqueològic de la Cella.

Salou ha assumit el compromís de conservar i millorar el seu patrimoni natural i cultural per tal d’oferir una millor qualitat de vida de la població, a partir de la millora de l’espai públic i la divulgació dels seus valors històrics i patrimonials. La millora i arranjament de tot aquest espai de Cap Salou i la finalització de l’adequació final del Camí de Costa fan necessària la millora del jaciment arqueològic.

L’objectiu general d’aquesta actuació és recuperar i conservar vestigis i espais naturals associats amb la història de Salou i la identitat del seu territori. Per fer-ho, el projecte finalitza el pavelló ja existent amb la construcció de serveis d’ús públic i traça un recorregut pel jaciment per tal de donar a conèixer el seu contingut.

D’aquesta manera, la finalització del pavelló de serveis proporcionarà un espai segur i còmode per al públic, oferint una zona d’ombra on es puguin desenvolupar activitats, reunions i com a zona de descans. Es millorarà la infraestructura amb instal·lacions de suport a la visita, dos sanitaris d’ús públic, senyalització i enllumenat. Es promourà el coneixement històric a través d’un recorregut pel jaciment i es crearan plafons i fulletons informatius. S’adequarà un circuit de visita pel jaciment, aplicant pavimentació de sauló compactat de dues coloracions diferenciades per distingir clarament els espais que eren de circulació pública i els que eren d’ús domèstic privat dins del recinte de l’antiga polis.

El Jaciment Arqueològic es troba a la zona geogràfica de la Torre Alta, al Cap de Salou, tocant al Racó de Salou, a l’inici del terme, a llevant. És un espai històric patrimonial protegit i té la qualificació de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i ocupa una superfície de 161.163,44 metres quadrats.

