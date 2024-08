2.960 actuacions de l’Ajuntament de la Canonja no aturen les plagues d’escarabats

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la Canonja estan vivint un estiu marcat per la desesperació i al límit de la paciència per una plaga d’escarabats que afecta el municipi des de fa més d’un mes. Tot i que aquest tipus de problemes sol ser recurrent a l’estiu, enguany la invasió s’ha estès a tots els barris, incloent-hi els blocs de pisos nous, on els insectes arriben fins als tercers pisos, segons expliquen els veïns afectats.

Un dels ciutadans de la Canonja, Jaume Gómez, descriu la situació com a «insostenible». «Fa com un mes que els escarabats han envaït tots els carrers, i aquest any és pitjor que mai», ha comentat. «Abans solia ser un problema concentrat en la part alta del poble, però ara es veuen escarabats per tot arreu, fins i tot als blocs més nous que han arribat a enfilar-se fins als tercers pisos», ha relatat.

Gómez, que ha estat documentant la situació amb fotografies i vídeos, lamenta la falta d’actuació efectiva per part de l’Ajuntament. «Cada nit surto al carrer, faig fotos i les envio a l’Ajuntament, però només envien una empresa que fa una fumigació mínima i no resol el problema», ha afirmat. «Els escarabats surten pels embornals i les reixes del carrer, no per les clavegueres que estan precintades», ha afegit. El problema no és nou, però aquest estiu sembla haver assolit nivells crítics. «No podem estar tranquils ni a casa nostra perquè estan entrant directament a dins dels habitatges. Estàs mirant la televisió i de sobte veus com un escarabat et passa per davant».

Segons la regidora de medi ambient de la Canonja, Glòria Virgili, l’Ajuntament, per intentar posar una solució al problema de les plagues als carrers del municipi, ha realitzat fins a 2.960 actuacions de control de paneroles i 680 actuacions de desratització aquest any, en col·laboració amb Ematsa i una empresa especialitzada en el tractament de plagues. A més, assegura que s’han rebut 15 incidències relacionades amb la plaga d’escarabats, les quals han estat resoltes en un màxim de tres dies.

No obstant això, els veïns continuen insistint que les mesures preses fins ara són insuficients i demanen més accions per erradicar la plaga. La situació ha generat un augment de les queixes, amb veïns com el Jaume que esperen que la pressió ciutadana obligui l’ajuntament a prendre mesures més efectives.

