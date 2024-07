L'Ajuntament de Constantí fa una crida a no alimentar als coloms al nucli urbà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Constantí fa una crida a la ciutadania a no donar menjar als coloms per evitar-ne la sobrepoblació. D'aquesta manera es vol sensibilitzar als veïns i veïnes de les conseqüències que pot comportar aquesta sobrepoblació de coloms en forma de molèsties, brutícia i riscos per a la salut pública.

En els darrers mesos s’ha detectat un increment de les persones que donen menjar als coloms al carrer. Està científicament comprovat que, com més accés a aliment tenen els coloms, més es reprodueixen i, d’aquesta manera, s’incrementa sense control la població. Quan aquesta creix desmesuradament, es converteix en una plaga, que pot arribar a produir moltes molèsties per proliferació descontrolada i brutícia a causa dels excrements i de les restes de plomatge.

Per reforçar aquesta acció, els agents de la Policia Local de Constantí col·laboraran a peu de carrer informant a la ciutadania de la importància i la conveniència de no alimentar els coloms.

Des del Consistori es recorda que amb anterioritat ja s'han posat en marxa campanyes de sensibilització i conscienciació en aquesta matèria. A més, des de l'any 2017 es va implantar a diferents punts del nucli urbà l'ús d'alimentadors de pinso anticonceptiu com a mètode de gestió de la població d’aquestes aus.

