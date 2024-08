Un jove il·lusionista de Salou participa en un programa de Telecinco

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El salouenc Harry Merlín Piper, conegut per ser un il·lusionista i un ventríloc, va aparéixer en el programa d'ahir al vespre Adivina qué hago de Telecinco. En el talent show presentat per Santi Millán dos concursants competeixen per esbrinar el talent de diverses persones. Cada cop que encerten un talent s'emporten els diners que hi ha en una pilota, que han escollit prèviament.

Ahir, el segon participant va ser Harry Merlín Piper de 13 anys de Salou. El jove, molt conegut a la Costa Daurada pels seus espectacles, va aparéixer fent de ventríloc i el concursant havia d'esbrinar que, tot i la seva curta edat, és un il·lusionista. Fet que va esbrinar gràcies a diverses pistes y va aconseguir sumar al seu marcador 750 euros.

Després d'encertar, el jove salouenc va oferir un espectacle d'il·lusionisme acompanyat del seu equip format per tres noies i un noi.

Harry Merlin Piper, durant el programa.Telecinco

Harry Merlín Piper va ser guardonat l'any passat un premi al mag més jove de l'any que atorga el Young Magicians Club de The Magic Circle de Londres.

El seu pare Rodney James Piper, també mag, també és molt conegut ja que regenta la sala House of Illusion de Salou.

