Els treballadors de Mas d'Enric recorden la Núria, la cuinera assassinada a mans d'un reclús

Els treballadors de Mas d'Enric, al Catllar, s'han concentrat aquest dimarts a les portes del centre penitenciari per recordar la Núria, la cuinera assassinada a mans d'un reclús el passat 13 de març.

Cinc mesos després, una cinquantena de persones s'han organitzat per llegir un manifest de record a la companya. «No deixarem que el teu tràgic final caigui en l'oblit», deia l'escrit. La plantilla també ha aprofitat l'acte per exigir més seguretat al nou Govern per acabar amb les agressions que pateixen per part dels interns i que estan lluny de desaparèixer, segons han afirmat.

«Necessitem més personal, que ens dotin d'aerosols d'acció adequada i que se'ns consideri agents de l'autoritat», han subratllat.

Els funcionaris de totes les presons catalanes estaven cridats aquest dimarts a les onze del matí a homenatjar i recordar la cuinera assassinada per part d'un intern el passat 13 de març. A Mas d'Enric, l'acte commemoratiu ha durat poc més d'un quart d'hora. Una de les treballadores ha llegit un escrit de memòria a la víctima, on han manifestat la voluntat de la plantilla de continuar lluitant «en el seu nom» i en defensa de totes les vides.

«No podem permetre més agressions en contra del personal penitenciari», han denunciat. Per això, demanen al nou conseller de Justícia, Ramon Espadaler, «un gir de la història, un punt d'inflexió per no continuar a la deriva». Per la seva banda, el Marc, el cap d'unitat del mòdul tres de Mas d'Enric i delegat sindical del CSIF, ha afegit que hi ha d'haver un canvi de les polítiques penitenciàries, perquè amb les actuals armes que tenen «no poden treballar».

Exigeixen canvis

«Nosaltres treballem, en un pati, tres funcionaris per cada 120 interns amb un boli i una clau, aquestes són les nostres úniques armes», ha denunciat el Marc, qui ha exigit més personal, però també que se'ls doti d'aerosols d'acció adequada, els quals assegura que «estan regulats i són legals», però que «no els hi deixen utilitzar». «Davant d'un intern armat, nosaltres hem d'entrar desarmats», ha criticat.

«No volem més diners, volem tornar vius i sense ferides a casa», ha afegit el Marc, qui ha assegurat que les agressions als funcionaris penitenciaris s'han multiplicat per tres en els últims tres anys. En aquesta línia, ha lamentat que l'autoritat dels treballadors ha anat a la baixa, ja que les agressions als funcionaris «són gratuïtes», perquè no s'adopten mesures al respecte.

L'acció, que ha acabat amb un minut de silenci, també ha comptat amb la presència de Carles López, qui el passat abril fou nomenat nou director de la presó tarragonina. Sobre ell, la plantilla ha afirmat que, de moment, estan contents amb el canvi.

