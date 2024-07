Sindicats de presons denuncien una agressió a una treballadora de Mas d'Enric

Els sindicats de presons CSIF i ACAIP han denunciat aquest diumenge a la nit el que denuncia intent d'homicidi al Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar. Han explicat que una interna ha agredit una treballadora de la presó arrossegant-la, «asfixiant-la amb un cordill» i arrancant-li els cabells.

El Departament de Justícia ho considera una agressió, no pas un intent d’homicidi. Segons fonts penitenciàries, els fets van tenir lloc cap a les 11.45 hores del matí, quan la funcionària va impedir a la reclusa sortir del mòdul per anar al pati a barallar-se amb una altra presa.

Les va separar i aleshores la més agressiva li va estirar la cinta que duia al coll on duia penjada una acreditació, però sense intenció d’asfixiar-la, diuen les mateixes fonts. No obstant, la cinta es va trencar immediatament i la reclusa va estirar els cabells de la funcionària. Altres funcionaris i internes van intervenir per aturar l’agressió. La funcionària va ser atesa pels serveis mèdics del centre i va continuar treballant fins que va acabar el seu torn.

CSIF ho considera uns fets d'«extrema gravetat» i n'assenyala com a responsables la consellera de Justícia i Memòria en funcions, Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

Et pot interessar