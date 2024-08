Pere Granados: «Hem de combinar i fomentar el talent local, els nostres orígens i el Salou modern»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany, heu volgut destacar el talent local en les Nits Daurades...

«La Festa Major és el patrimoni cultural viu més important que té una població. I les Nits Daurades, com a celebració més gran de l’estiu, atrauen molts visitants. Per això, hem aprofitat aquest aparador, per donar a conèixer el talent que tenim a Salou, que és molt variat i ric. És una gran oportunitat perquè els nostres artistes demostrin les seves capacitats».

Quins actes destacaria, d’aquesta edició?

«El nostre talent és variat i els actes que ja s’han celebrat han estat molt concorreguts. És un orgull veure com els nostres artistes s’esforcen per demostrar el seu talent i deixar clar que a Salou hi ha molta preparació. No podem oblidar la cultura tradicional i popular, un fet que ens uneix i ens enorgulleix com a poble».

Les Nits Daurades són un aparador per al municipi?

«La Festa Major d’estiu de Salou, les Nits Daurades, són molt importants, i amb molta assistència. Per això, hem de posar en valor la nostra tradició i cultura i exhibir el talent tant dels nostres artistes com de les entitats de cultura tradicional i popular, que fan una feina molt lloable i, de vegades, imprescindible».

La implicació del jovent en les festes és important?

«El tenim en compte i crec que s’hi està sumant. Per exemple, a la colla de gegants hi ha nens i nenes petits, de moltes edats, i, sobretot, també molta gent jove al Ball de Bastons, Ball de Panderos, Les Bruixes, La Mulassa, Diables, La Morena, el Ball d’Espases, el Ball de Pastorets, els Nanos... Hi ha molta implicació i és un orgull».

El programa està pensat per a tots els públics?

«Efectivament. A banda dels concerts dels artistes locals, hi ha un festival de música clàssica i l’Ochentazo, tributs a grans mites musicals... Volem, de cara al futur, tenir un programa musical dedicat als anys 90, perquè les generacions van evolucionant. Amb tot això no vull dir que no convidarem artistes de renom nacional o internacional, però hem de combinar i fomentar tot això amb el talent local, els nostres orígens i el Salou modern».

La història i el patrimoni són dues de les grans apostes de Salou?

«El nostre patrimoni històric és molt ric i variat, però també és cert que és molt desconegut perquè mai s’han explicat, del tot, els orígens. Hem encarregat aquest relat a la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili perquè investigui aquestes 12 etapes importants de la història de Salou.

Recentment, s’ha descobert que a Salou, a l’època del Neolític, hi havia assentaments, una mica més amunt de la plaça d’Europa, on s’està construint l’actual estació de ferrocarril. Això demostra que Salou té un passat històric des de la prehistòria fins ara, amb diferents etapes com ara el rei Jaume I, els romans, els ibers i la resta de civilitzacions que van passar per aquí, com a Kalípolis.

A l’època dels grecs, hi havia diferents civilitzacions. Tot aquest recorregut que tenim, l’hem de posar en valor, primer, per reforçar el nostre sentiment de pertinença; hem d’estar molt més orgullosos del nostre passat, perquè és absolutament desconegut, i també per posicionar socialment Salou».

El pregoner de les Nits Daurades va dir que el model turístic de Salou és un exemple a seguir.

«Com a poble és un orgull sentir els missatges de persones que es dediquen a fer diferents auditories en tot l’estat espanyol i que coneixen molt bé com Salou treballa. Evidentment, que aquesta persona digui que el model de Salou és un model a tenir en compte, perquè destaca en la sostenibilitat i el benestar, ens fa feliços. La nostra filosofia és fer de Salou un bon lloc per viure i fer vacances. Estem treballant perquè el resident tingui qualitat de vida i que el turista se’n vagi amb la sensació que ha viscut una gran experiència».

L’aposta per la desestacionalització és clara.

«Estem oferint nous productes turístics de manera que els visitants no es concentrin només durant la temporada de sol i platja. Treballem en altres públics objectius i nous mercats, apostant per l’esport, la gastronomia, la història, el patrimoni natural, la ruta dels miradors, l’enologia...».

Cal fer alguna cosa per evitar la pressió turística?

«Hem de treballar perquè el turisme sigui no només una font d’ingressos, sinó també un generador d’intercanvis de valors, tal com ha passat en la història. Cal fer pedagogia perquè s’entengui que el turisme és molt positiu per als municipis.

El turisme no ha de significar minvar el benestar ni la qualitat de vida dels residents, sinó al revés, i hem d’intentar que el turista, quan ve a casa nostra, visqui també una bona experiència. Per tant, jo insisteixo en que s’ha de buscar que el resident tingui benestar i el turista marxi satisfet».

S’estan renaturalitzant places i parcs.

«Volem incrementar el benestar del resident. Estem guanyant espai públic urbà, a favor de les persones, més amable, més humà... Estem renaturalitzant les 11 places i parcs –amb fons europeus–, perquè les persones tinguin un espai de socialització».

Com està el projecte de les vinyes?

«Forma part de l’estratègia de posar en valor la història i el patrimoni. Es tracta d’una activitat econòmica nostra, històrica, que també és desconeguda. Hem reintroduït una varietat de vinyes que estava extingida, el Pàmpol Girat. Ens permetrà tenir un relat de producte turístic enològic.

