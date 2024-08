El pregoner de les Nits Daurades reivindica el model turístic de Salou com a exemple a seguir

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir al vespre van arrencar 12 dies de gaudi, alegria i festa amb les Nits Daurades, la Festa Major d'Estiu de Salou. El xalet Torremar, seu del Patronat Municipal de Turisme, va acollir l'acte inaugural de les festes amb el pregó a càrrec de Sergio González Fernández, coordinador de màrqueting estratègic i desenvolupament de noves solucions d'Aenor, una de les empreses líders en l'àmbit de la certificació a nivell internacional.

EIs jardins del xalet Torremar es van omplir de gom a gom d'autoritats polítiques i civils i personalitats de tots els sectors per assistir a un acte protocol·lari que dona pas unes festes que enguany disposen d'un programa pensat per posar en valor el talent local de Salou.

L'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, va recordar que les Nits Daurades «són motiu d'alegria» perquè «embolcallen l'estiu amb tot allò que invoca i recorda el mar, la brisa, les vacances, el relax, l'ambient d'estiu i els bons moments amb els amics i la família».

Talent local

Per a Granados, aquesta Festa Major «brinda la gran possibilitat d'acollir i, segurament, conèixer altres persones que per primera vegada visiten Salou gaudeixen de les seves platges i cales, dels seus carrers, de la seva natura, de la seva gent». «Salou atrau, acull i fa amics», va dir l'alcalde. L'alcalde també va felicitar i agrair a totes aquelles persones i entitats que «fan possible que Salou sigui un referent en el turisme de qualitat».

Turisme madrileny

Granados va ser l'encarregat de presentar el pregoner, el madrileny Sergio González Fernández, qui de petit venia a estiuejar a Salou juntament amb la seva família. De fet, l'alcalde va recordar que s'estan duent a terme diferents campanyes de promoció de l'oferta turística de cara a atraure el turisme madrileny i recuperar les famílies de la capital d'Espanya que triaven Salou per a gaudir de les seves vacances.

El pregoner, per la seva banda, després de dir que és un honor donar el tret de sortida de les Nits Daurades, va voler recordar episodis, alguns emocionals, de la seva infantesa passada a Salou. «En la meva memòria i en la meva ànima perviu la imatge del meu pare gravant els seus primers vídeos, aquí mateix, a començaments dels anys 80, amb una càmera Super 8».

Memòries familiars

També va dir que recorda que el seu pare li va confessar que «els millors moments de la seva vida van ser els estius» que va viure en família a Salou, una ciutat «acollidora, perfecta pel descans i la diversió, que sap combinar allò que necessitem: platja, jocs, sol, passejos, alegria, menjar... i descobrir les meravelles naturals i culturals». Salou, en l'opinió de Sergio González, és un destí turístic de primer ordre, «és, no oblideu, la platja d'Europa».

Ha destacat que Salou «ha sabut reinventar-se, disposar d'un relat, d'un discurs propi i també ha sabut aprofitar el seu entorn natural i històric i combinar-lo amb una estratègia turística dirigida a complementar el turisme tradicional de sol i platja amb una personalitat innovadora en la qual la sostenibilitat, l'esport i la cultura s'agafen de la mà de cara al futur».

A Salou «hi ha coses molt ben fetes»

El responsable d'Aenor va voler subratllar que a Salou «hi ha moltes coses ben fetes» i «això es pot constatar mitjançant les auditories que Aenor realitza en el terreny i que demostren que la ciutat compleix els estàndards de sostenibilitat i qualitat». Va destacar les certificacions conforme a la norma 1SO 14001:2015 per a la gestió mediambiental de 9 platges de Salou: Ponent, Llevant, Capellans, Llenguadets, Llarga, Penya Tallada, Cala de la Font, Cala de la Vinya i la Cala Crancs.

González va ser peremptori a l'hora d'afirmar que el lideratge i el compromís de I'Ajuntament de Salou «s'ha anat fent palès en cada auditoria. Aquestes auditories, que són molt exigents, avaluen des de requisits legals, consums d'aigua i energia, gestió de residus o registres de manteniment».

D'acord amb les paraules del pregoner, «Salou ja compta amb un relat propi que s'ha anat treballant en els darrers anys, un projecte de transformació que integra espais naturals i culturals, desenvolupant així una proposta que enriqueix el valor del municipi».

Sergio González també va voler destacar la ruta dels miradors; el Camí de Costa com a emblema per descobrir «la riquesa paisatgística i natural de Salou; la vegetació autòctona i resistent al mar; l'observació de les aus marines des de Cap Salou i la posada en valor dels jaciments arqueològics que ens parlen de l'antiga Cal·lípolis en el poblat protohistòric de la Cella o de l'antic Salaris». També va tenir paraules d'elogi per a l'aposta de Salou per convertir-se en un destí gastronòmic.

«Sou un exemple»

El pregoner, abans d'encendre la traca de foc artificial des de la balconada del Patronat, va felicitar l'alcalde i el seu equip pel fet que Salou «ja té els deures fets» i que, des de fa anys, demostra que és «un municipi que sap compaginar l'interès i les necessitats dels residents amb les expectatives i possibilitats que genera el turisme».

Va dir que l'exemple de conciliació de Salou, basat en el model de desenvolupament turístic, intel·ligent i sostenible, és «extrapolable a altres destins que aspiren a això». «Sou un exemple», va remarcar, assegurant que «estem aquí per a donar fe d'això»

A concloure, Sergio González es va mostrar confiat que «el relat que Salou està construint des de fa anys servirà com a bandera perquè altres territoris puguin gaudir d'un model turístic com el vostre».

L'acte va finalitzar amb el lliurament d'obsequis al pregoner per part del regidor de Festes, Xavier Montala, i de l'alcalde, Pere Granados, sota l'atenta mirada de I'Hereu i les Pubilles.

