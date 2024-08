La nova promoció que et permet gaudir dos dies dels dos parcs de PortAventura World per només 40 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha llançat una oferta per celebrar la Roller Coaster Week. Aquesta permetrà passar dos dies a PortAventura Park i Ferrari Land per solament 40 euros i només estarà disponible fins al 13 d'agost. Per obtenir aquest descompte només fa falta escriure el codi ROLLERCOASTERWEEK24 a l'hora de pagar a través de la pàgina web del parc.

La promoció és aplicable a entrades d'adult, júnior i sènior i datades per visites entre el 12 d'agost de 2024 i el 6 de gener de 2025, a excepció de les següents dates:

Octubre 2024 : 5, 12, 19, 26 i 32

: 5, 12, 19, 26 i 32 Novembre 2024 : 1, 2 i 3

: 1, 2 i 3 Desembre 2024: 6, 7 i 8

Cal tenir en compte que el descompte no és acumulable a altres descomptes de col·lectius o promocions puntuals de la web i té una quota limitada màxima de 1.000 entrades. Tampoc és aplicable a compres i reserves realitzades a través d'un intermediari.

Amb un dia extra gratis, tindràs més temps per gaudir de les atraccions més trepidants de PortAventura World, com Shambhala o Furius Baco, i assistir a espectacles únics una vegada i una altra per no perdre’t ni un detall.

A més, podràs explorar a fons les cinc àrees temàtiques de PortAventura Park, que et transportaran a diferents racons del planeta i descobrir la nova experiència immersiva de Realitat Mixta al Far West 'Hysteria in Boothill'.

PortAventura World, un dels millors parcs del món

PortAventura World, situat a Tarragona, Espanya, és un dels complexos de lleure més grans i visitats d’Europa. La seva oferta inclou PortAventura Park, un parc temàtic amb més de 40 atraccions, espectacles i àrees temàtiques; Ferrari Land, un parc dedicat al món de la Fórmula 1; i PortAventura Caribe Aquatic Park, un parc aquàtic amb atraccions per a tota la família.

A més, el parc ha rebut nombrosos premis i reconeixements per la qualitat de les seves instal·lacions i serveis, consolidant-se com un referent al sector de l’entreteniment familiar.

