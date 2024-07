PortAventura World treballa en una nova atracció que se situaria a la Polinèsia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de les atraccions estan sempre expectants de les últimes novetats del parc temàtic PortAventura World de la Costa Daurada. I es que després de l'estrena d'Uncharted al Far West, des d'alguns xats ja s'especula sobre la nova atracció que oferirà el parc situat entre Vila-seca i Salou.

Segons expliquen des de Parque a parque, la propera novetat del parc te d'atraccions se situarà a la zona de la Polinèsia, a tocar del llac, i ocuparà una superfície de 8.000 metres quadrats. La nova atracció substituiria l'actual Teatre Makumanu, on s'han fet espectacles com Aloha Tahití o Aves del paraíso. S'espera que l'anunci no es faci oficial fins l'any que ve.

Des del fòrum han obert un debat amb els seus usuaris sobre quin tipus de muntanya russa ho podrien posar, descartant els espectacles o alguna atracció de realitat virtual.

Novetats aquest 2024

De moment, el que si és segur és que PortAventura World tindrà una nova atracció al recinte de l’antic Horror in Penitence aquest 2024. Des del seu compte d'X asseguren que no és un passatge de terror ni cap altra atracció de realitat virtual. La nova experiència es dirà Hysteria in Boothill.

Arran del seu anunci a les seves xarxes, alguns usuaris han deduït que la història girarà aparentment al voltant dels Mc Gregor i del cementiri de Penitence.

