Coneix el programa de la Fira d'Altafulla 2024: concerts, cercaviles, tallers, i fins a 130 parades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira d'Altafulla ja es prepara per a la celebració d’una nova edició, que segons els organitzadors «mantindrà l'essència tradicional de l'esdeveniment tot i els recents canvis organitzatius», ja que enguany el Col·lectiu d'Artesans ja no la liderarà, motiu pel qual la fira ha estat rebatejada com la ‘XXV+I Fira d'Altafulla’ en comptes de la 26a edició.

Amb un nou enfocament i activitats renovades, la fira s'iniciarà el proper dijous 15 d'agost i s’allargarà fins al diumenge dia 18 amb un programa carregat de propostes destinades al públic familiar i un augment considerable de parades. Concretament, es preveu la participació d'un total d’entre 125 i 130 estands.

Coneix el programa complet de la Fira d'Altafulla 2024:

15 d'agost Dijous

De 18 h a 01 h - Mercat d’artesans i artesanes

- d’artesans i artesanes 18.30 h - Taller Olga Riu, mòbil decoratiu de fusta (al Comunidor)

- Taller Olga Riu, (al Comunidor) 22 h - Concert del grup Sardines, funky

16 d'agost Divendres

De 18 h a 01 h - Mercat d’artesans i artesanes

- d’artesans i artesanes 18.30 h - Música itinerant amb la Tarraco Street Orquesta

- Música itinerant amb la 20 h - Contes artesanals amb Jep. (itinerant)

- amb Jep. (itinerant) 22 h - Concert del grup Sal150, folk-rock celta

17 d'agost Dissabte

De 18 h a 01 h - Mercat d’artesans i artesanes

- d’artesans i artesanes 18 h - Cercavila dels Grallers d’Altafulla

- Cercavila dels 19 h - Assaig obert dels Bastoners d’Altafulla

- Assaig obert dels 21 h - Actuació dels Diables petits d’Altafulla : Batucada pel recinte de la Fira i espetec final a l’era del Comunidor

- Actuació dels : Batucada pel recinte de la Fira i espetec final a l’era del Comunidor 21.30 h - Degustació de rom cremat gratuït

- gratuït 22 h - Concert del grup Zingarius, música balcànica

18 d'agost Diumenge

De 18 h a 01 h - Mercat d’artesans i artesanes

- d’artesans i artesanes 18.30 h - Taller La Gavina de polseres de cuir , al Comunidor

- Taller La Gavina de , al Comunidor 18:30 h - Pintura en viu , proposta participativa, amb Dera Wells

- , proposta participativa, amb Dera Wells 19.30 h - Contes del Pepitu , amb la Pepi Miró (escenari central)

- , amb la Pepi Miró (escenari central) 22 h - Concert del grup Rockwailers, rock-pop-reggae

Cada dia

De 19 h a 24 h - La Mar de Plàstics , una instal·lació , una experiència, una vivència... de C. Valdespina, al Centre d’Entitats

- , una , una experiència, una vivència... de C. Valdespina, al Centre d’Entitats Demostració d'oficis: Teixit amb teler – Saboner – Llauner - Sedera - Vidrier

Et pot interessar: