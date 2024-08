Valls inaugura la 68a edició de la Fira-Exposició del Camp Català amb més de 200 expositors

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

La 68a edició de la Firagost a Valls, la fira agrícola més emblemàtica del Camp de Tarragona, es va inaugurar ahir en un acte a l’Ajuntament de Valls. Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç, va donar la benvinguda als assistents destacant l’orgull que suposa acollir aquest esdeveniment any rere any. «Ens sentim honrats de la vostra presència», va declarar referint-se a la importància de Firagost com a expressió de la tradició i innovació agrícola.

La Firagost, que se celebra cada primer dimecres d’agost i el dia anterior, és una oportunitat única per a exposar els millors productes de la terra, Rovira va recordar que aquesta tradició es remunta al 1210, quan el rei Pere el Catòlic va concedir a Valls el privilegi de celebrar un mercat setmanal. «És aquí on Firagost troba les seves arrels, en un mercat que des de fa més de 800 anys reuneix productor i consumidors», va explicar.

Aquest any, la fira s’ha vist afectada per les dates de vacances, fet que pot reduir la participació d’expositors però augmentar l’afluència de visitants. «Esperem que sigui una gran festa, independentment de les circumstàncies», va assegurar el president de la Cambra de Comerç. També va destacar la missió de la Cambra d’exportar els productes catalans arreu del món, organitzant missions inverses per portar importadors estrangers a conèixer els nostres productes. «Aquestes iniciatives han establert relacions comercials sòlides i han millorat la imatge del nostre país a l’exterior», va expressar Rovira.

La consellera Meritxell Serret va subratllar la importància de la fira com a referent del sector primari, industrial i cultural. Va destacar els esforços en la gestió dels recursos hídrics i la necessitat de modernitzar les tècniques de regadiu per afrontar la sequera, un problema recurrent a la comarca. «La sequera és un dels principals reptes que hem d’afrontar amb decisió i col·laboració», va comentar Serret.

En aquest context, el president de la cooperativa agrícola, Josep M. Albareda, va assenyalar que la modernització del reg és clau per garantir la sostenibilitat del sector. «Hem avançat molt en els últims anys, però cal continuar treballant per una gestió eficient de l’aigua» va recordar.

Firagost no és només una plataforma per fer negocis, sinó també un espai de reivin- dicació i de cohesió social. Du- rant els dos dies de fira, es po- den conèixer noves iniciatives del sector agrícola i participar en diverses activitats.

Homenatge a Rosa Maria Domènech Per finalitzar la inauguració, l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, en representació als organitzadors de la Firagost, va fer un homenatge a la Rosa Maria Domènech i li va donar les gràcies per tots aquests anys de dedicació a la fira. «Durant 44 edicions ha estat una peça molt important dins de la realització i amb el tracte amb els expositors», va expressar Farré.

