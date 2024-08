La 42a Fira de l’Avellana de Riudoms tindrà més de 40 activitats per a tothom

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 42a Fira de l’Avellana i 423a Fira de Sant Llorenç tindrà lloc del divendres 9 al diumenge 11 d’agost. El cuiner riudomenc Jaume Solé Gispert serà la persona que inaugurarà la Fira de l’Avellana 2024, en l’acte que es farà divendres dia 9 d’agost a les 20 h al pati de l’escola Beat Bonaventura. El Jaume acumula una llarga trajectòria com a cuiner i des de fa anys és el xef executiu de PortAventura.

Com és costum, els dies previs a la fira es duran a terme diverses jornades tècniques que enguany creixen en quantitat. L’agricultura, com tota disciplina, avança, evoluciona. I la fira és l’escenari perfecte on aprendre noves tècniques, conèixer nous recursos i reflexionar sobre el sector.

La fira d’enguany compta amb més de 40 activitats per a tots els públics. S’hi han organitzat activitats pensades sobretot per als més petits. Com a novetat, hi haurà un servei de custòdia de cotxets i un espai de lactància.

Com els darrers anys hi tornarà a haver la Gastrofira, que es manté a l’espai central de la Fira, al pati de l’Escola Beat. En aquesta edició també es faran activitats tradicionals, com l’Avellana Sound, el ball de dissabte a la nit o les havaneres.

Per altra banda, la Fira de l’Avellana comptarà amb una sèrie d’exposicions que ens relacionen amb l’agricultura i cultura riudomenca. Totes aquestes exposicions es podran veure divendres, dissabte i diumenge, mentre el recinte firal estigui obert. Els pagesos de Riudoms exposaran les seves millors verdures i fruites en diversos photocalls repartits per tota la fira.

