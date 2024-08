Torredembarra es prepara per gaudir de les festes de Santa Rosalia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Festa Major de Santa Rosalia de Torredembarra d'enguany mantindrà els actes tradicionals mentre consolida les activitats d’altres anys. En total s'han programat més d'una seixantena d’actes per a tothom.

Els actes de la festa es duran a terme del 23 d’agost al 8 de setembre i es concentraran en 8 ubicacions diferents. Dins el programa destaquen les primeres edicions de la Cursa Solidària de Santa Rosalia, els beneficis aniran a la Fundació Muntanyeta, i el concert familiar que aposta per grups locals del Baix Gaià com Julivert i el de l’Espai Jove.

D’altra banda, la inclusió dins els esdeveniments es consolidarà amb el Tram Tranquil que es va implementar durant la Festa del Quadre, durant el juliol. Aquest s’aplicarà al carrer de Santa Rosalia durant la cercavila infantil. També hi haurà zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Joan Güell, el 3 de setembre, i al carrer Ample, el 4 de setembre.

Una altra de les novetats serà l’emplaçament del castell de focs artificials, a càrrec de la Pirotècnia Igual, que passarà a ser de la plaça del Castell, a l’aparcament de Mañé i Flaquer. El canvi, es fa per preservar el patrimoni municipal i millorar la seguretat de l’esdeveniment.

Enguany, el pregoner serà l'alcalde de Villars, Jordan Da Silva, amb motiu del 40è aniversari de l’agermanament entre els dos pobles. El pregó tindrà un intèrpret de signes, serà en francès i es projectaran les imatges amb una traducció del discurs. A l’acte també hi participaran els gegants Joan i Rosalia, la Colla Castellera Nois de la Torre i hi actuarà el duet Sweet&Soul.

Els concerts també seran grans protagonistes de la Festa Major els dies 25, 30 i 31 d’agost i 3 de setembre. Els Catarres seran el cap de cartell, en un any que presenten noves cançons després de 2 anys del seu últim disc. També actuaran formacions, grups de versions i discjòqueis referents dins el panorama català com: Sexenni, l’Orquestra Mitjanit, La Prole Band o La Traca. Per aquells més grans també es recuperarà l’Orquestra Meravella.

El programa de Santa Rosalia 2024 està organitzat per la Regidoria de Festes i les entitats torrenques, on els elements del Seguici Popular tenen un gran pes dins els esdeveniments més tradicionals. Les efemèrides d’aquest any són: el 30è aniversari del Ball de Cavallets i de l’Agrupació de Balls Populars, el 25è aniversari del Ball de Diables Infantil de Torredembarra i el 15è aniversari del Ball de Gitanes. El regidor de Cultura, Dani Pujol, ha assenyalat que aquest és un senyal de la bona salut del teixit cultural i associatiu del municipi.

Durant l’acte de presentació, l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha agraït a les entitats la seva implicació amb la Festa Major, així com a les empreses patrocinadores (Caprabo i Pupiflors) i el suport de la Diputació de Tarragona.

