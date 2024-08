Torredembarra invertirà 418.00 euros en la reparació de l’antic Escorxador

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Torredembarra ha tret a exposició pública el projecte executiu per a la reparació i consolidació de l'antic Escorxador municipal i el projecte executiu d'un tram de carril compartit per a bicicletes i vianants entre el passeig Miramar i la T-214. Ambdós projectes es van aprovar inicialment al ple ordinari del 18 de juliol passat.

Pel que fa a l'antic escorxador municipal, es tracta d'un edifici del segle XIX que presenta diverses patologies i necessitats d'intervenció urgent. El projecte té com a objectiu principal aturar la degradació de l'edifici i adequar els espais interiors per a usos puntuals.

Les principals actuacions inclouen la retirada d'elements amb amiant, la demolició del cos posterior, el reforç de les estructures, i la restauració dels elements arquitectònics per recuperar l'aspecte original de l'edifici. A més, es crearan espais diàfans a les dues plantes amb acabats bàsics per aïllament tèrmic i ús provisional, i es construirà una escala exterior provisional per accedir a la planta primera.

El pressupost d'execució és de 418.619,70 € més IVA, amb un termini d'execució de deu mesos. L'Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 300.000 €. El regidor d'Urbanisme, Javier Perellón, ha destacat que aquesta primera fase permetrà l'ús provisional de l'edifici històric, creant un espai diàfan útil per a activitats de les entitats de cultura popular.

Nou tram de carril bici i de vianants

L'aprovació inicial del projecte per a la creació d'un tram compartit de carril bici i de vianants busca fomentar l'ús de la bicicleta i millorar la mobilitat sostenible al municipi. Aquest tram connectarà el passeig Miramar amb l'accés nord de Torredembarra, situat a l'antiga carretera de la Riera de Gaià (T-214).

Les actuacions previstes inclouen l'aprofitament de la calçada actual, la senyalització d'obres, la instal·lació d'enllumenat públic i la col·locació de paviments i senyalització específica. També es millorarà l'accés a l'avinguda de Catalunya amb una rotonda que facilitarà el canvi de sentit dels vehicles.

El pressupost d'execució és de 267.333,70 € més IVA, amb un termini d'execució de dos mesos i mig.

