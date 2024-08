Supri, Lildami i Sexenni encapcalen el Mamut 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, el Mamut arriba amb dues nits ben carregades de música i gresca els propers 9 i 10 d'agost.. En aquesta edició, estrena imatge pròpia que reforça el caràcter singular d’aquest festival de música per la gent jove de la Canonja.

Els artistes que passaran pel Mamut són el canongí Supri, seguit per Mano’s Rock i DJ Lau. La segona nit la protagonitzarà Lildami, Sexenni i DJ Madame Popy.

«Esperem que tingui el mateix èxit que en les edicions anteriors on es van superar les dues mil persones ja que el cartell s’ho mereix», ha comentat el regidor de Joventut, Iván Barceló. Entre les novetats hi haurà una plataforma de mini vídeos 360º on tothom podrà pujar i gravar-se amb les seves amistats d’una manera divertida i original.

Una altra de les novetats és una food truck de dolç i salat que es trobarà disponible, al parking del Mas de l’Hort de l’Abeurador, durant tota la festa i per a tots els paladars. Finalment, per materialitzar la nova imatge del Mamut, s’han dissenyat uns gots amb la nova imatge del festival.

El festival no oblida que és un espai lliure d’actituds sexistes, per aquest motiu, es trobarà actiu un Punt Lila per a tothom que ho necessiti o desitgi informar-se. En aquest cas, la regidora de salut i polítiques feministes, Nereida González, comenta que «durant tota la nit hi haurà agents de salut, per recordar la importància del consum responsable de begudes alcohòliques, a més a més les persones que portaran la barra de begudes hauran estat formades anteriorment en aquest sentit de consum responsable».

Les entrades ja estan a la venda en línia a través de Codetikets, a un preu de 5 € amb consumició i també es podran comprar el mateix dia a taquilla.

