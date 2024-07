Tot a punt per a la inauguració del 49è Festival Internacional de Música de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot està a punt perquè en poques hores la música del grup barceloní format per 10 dones Balkan Paradise Orchestra doni el tret de sortida a l’edició 49 del Festival Internacional de Música de Cambrils. Serà un concert gratuït al Port de Cambrils a partir de les 22 h, el mateix horari que la resta d’actuacions del certamen.

Aquesta edició del FIMC, organitzada directament per l’Ajuntament de Cambrils a través de la regidoria de Cultura, portarà de l’1 al 10 d’agost una selecció d’11 artistes que oferiran una gran dosi de diversitat estilística i eclecticisme; amb una gran presència d'intèrprets femenines o de grups liderats per dones (més de la meitat); un pes important per la música d'autoria catalana i actuacions gratuïtes o a preus populars.

La direcció artística del FIMC ha preparat una programació variada estilísticament, que combina la cançó d’autor, el pop, el rock, el folk, ritmes llatins, el flamenc, el jazz i les músiques del món, per arribar a un públic ampli i amb diferents inquietuds musicals.

Ho farà amb noms com Rodrigo Cuevas (8 d’agost), Gossos (9 d’agost), Los Mambo Jambo Orquestra i Alice & the Wonders (10 d’agost), Andrea Motis (7 d’agost), Las Karamba (6 d’agost) o els concerts gratuïts de Suasi (2 d’agost) i La Prenda Roja (3 d’agost)

Venda d’entrades

Les entrades dels concerts de pagament estan a la venda a www.codetickets.com des de finals de maig. A hores d’ara, afirma l'organització del Festival, la venda funciona amb forta acceptació i alguns artistes han superat el 80% de l’aforament, com el cas d’Andrea Motis, o ja han esgotat les localitats de platea com el cas de Rodrigo Cuevas i pràcticament també ho han fet Gossos.

Un festival, cinc escenaris

La programació del festival combinarà espais d’aforament reduït com la Torre del Llimó, amb concerts populars que es faran al Port de Cambrils, al Parc del Nou Cambrils o a la plaça del Pòsit, al mateix temps que es recupera el Parc del Pescador, amb una traca final que tindrà lloc al Parc del Pinaret, com en els últims anys.

El programa complet

Amb totes aquestes premisses, l’Ajuntament de Cambrils oferirà les actuacions de Gossos (9 d’agost), en l’únic concert a les comarques de Tarragona de la gira de comiat del grup del Bages que porta per títol A reviure; el reconegut Rodrigo Cuevas (8 d’agost), amb la seva barreja de folklore asturià, electrònica i provocació que ha merescut el Premi Nacional de Músicas Actuales que atorga el Ministeri de Cultura; el nou projecte d’Andrea Motis (7 d’agost) Temblor amb el qual està girant per mig món i que suposarà el seu retorn a Cambrils una dècada després de la seva darrera actuació.

També el flamenc tindrà la seva presència amb el concert gratuït al parc del Nou Cambrils de La Prenda Roja (3 d’agost), grup liderat per un trio de dones, entre les quals destaca la tarragonina Cristina López, que oferirà una proposta sorprenent i trencadora.

El petit format es traslladarà a la Torre del Llimó, en un escenari amb capacitat per a 150 persones que oferirà dues actuacions de petit format: l’espectacle Ones i arenes, amb el duet format pel pianista cubà i la cantant eivissenca Pepe Rivero y Ángela Cervantes (4 d’agost) i l’espectacle de jazz i dansa contemporània Barencia (5 d’agost), un projecte amb músics de Florència que compta amb el pianista tarragoní Xavi Torres, una de les grans realitats del jazz europeu, i la ballarina mexicana Karen Lugo.

Els ritmes llatins s’escoltaran al Parc del Pescador amb el concert de Las Karamba (6 d’agost), grup femení que visitarà Cambrils amb el seu nou disc Te lo digo cantando, que està presentant en gira per tot Europa. Abans, a la plaça del Pòsit, la formació mallorquina de folk/rock Suasi (2 d’agost), oferirà dos passis gratuïts del seu espectacle Suasi 360º en el qual el públic rodeja completament la banda mallorquina.

El punt final del festival serà el dissabte 10 d’agost amb una festa de rock, soul i rythm’blues amb Los Mambo Jambo Arkestra (10 agost), la popular banda liderada per Dani Nel·lo, reforçada amb una potent secció de vent i una segona guitarra, i el grup de soul vintage Alice and the Wonders, que s’encarregarà d’encetar l’última jornada del festival.

Festival solidari

La 49a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils també tindrà una part solidària. Els beneficis de la barra del bar dels tres concerts del Parc del Pinaret del 8 a 10 d’agost, amb Rodrigo Cuevas, Gossos, Los Mambo Jambo Archestra i Alice & The Wonders, seran per l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de la Costa Daurada, que gestionarà directament el servei de begudes.

