La Canonja presenta la Festa Major d’estiu d'aquest 2024

Ahir, 31 de juliol, a les 6 de la tarda, a la sala noble del Castell de Masricart, es va dur a terme la presentació de la Festa Major d’Estiu de la Canonja, el Mamut i totes les sorpreses que estan preparades per aquests dies festius al poble. A l’acte, obert a tothom, hi va assistir l’alcalde Roc Muñoz, regidors i regidores del Consistori, membres del seguici popular i representants de les entitats canongines.

La regidora de Festes, Glòria Virgili, i el regidor de Joventut, Iván Barceló, van presentar i conduir l’acte, que es va iniciar amb la presentació del cartell i la nova imatge del festival de música jove, Mamut.

El Mamut 2024 portarà, el divendres 9 d’agost, de cap de cartell al músic canongí Supri, a continuació pujarà a l’escenari la banda de versions Mano’s Rock i el DJ Lau que tancarà la nit. El dissabte 10 és el torn de la música catalana, amb Lildami i Sexenni. El regidor de Joventut va explicar que enguany el Mamut «respira aires renovats i per tal que el públic assistent es pugui emportar un bon record, s'instal·larà una plataforma de mini vídeos 360º on tothom podrà pujar i gravar-se amb les seves amistats d’una manera divertida i original». Una altra de les novetats és una food truck de dolç i salat que es trobarà disponible durant tota la festa per a tots els paladars. Finalment, per materialitzar la nova imatge del Mamut, s’han dissenyat uns gots amb la nova imatge del festival. Les entrades ja estan a la venda en línia a través de Codetikets, a un preu de 5 € amb consumició.

Iván Barceló va deixar clar que «el Mamut és un espai lliure d'actituds sexistes, per aquest motiu, es trobarà actiu un Punt Lila per a tothom que ho necessiti o desitgi informar-se. També hi haurà agents de salut, per recordar la importància del consum responsable de begudes alcohòliques».

La regidora de festes, Glòria Virgili va presentar la nova imatge de la Festa Major, creada per la guanyadora del concurs de disseny de la imatge de la Festa Major de la Canonja 2024, Alexia Muñoz Navarro. La creadora de la imatge va explicar que «s’havia inspirat amb el nou Centre d’Interpretació Arqueològic del Jaciment del Barranc de la Boella, Mammuthus, i els focs tradicionals de la festa». A més a més, la regidora va destacar els actes més novedosos del programa d’enguany com la posada en escena del seguici abans de la tronada d’inici de la festa, i la presència de la Cucafera de Tarragona, que fa 26 anys que no surt de la seva ciutat. La regidora Glòria Virgili va fer referència a l’ampliació del seguici popular de la Canonja, «ja que el Mico presentarà aquest dissabte la seva companya, la Mica, un nou element que ja podrem gaudir aquesta Festa Major».

Una de les grans novetats d’aquest estiu serà sens dubte la beguda de la Festa Major, creada pels Amics dels Gegants de l’Orfeó i que es trobarà a les barres del Mamut, de la Festa Major, i en alguns bars canongins. Aquesta beguda és el Bes, un combinat de cava, suc de préssec i angostura cítrica, que es serveix molt fred; i la seva versió sense alcohol, el Beset, a base de suc de pinya i beguda de mora.

En acabar l’acte, tots els assistents van poder fer un tastet de les dues begudes al Pati del Castell.

Els dos regidors van destacar que la implicació i col·laboració de les entitats canongines és primordial per poder organitzar una Festa Major amb 50 actes de tot tipus i per a tothom.

