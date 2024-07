El grup Sexenni i Lildami, plats forts del Festival Mamut a la Canonja

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de setmana 9 i 10 d’agost arriba el Mamut amb la música més actual, a l’aparcament del Mas de l’Abeurador a la Canonja. La primera nit l’obrirà Supri, cantant i compositor canongí amb una gran projecció dins del gènere del rap i hip-hop, seguit del grup de versions de rock urbà Mano’s Rock i de Dj Lau.

La nit de dissabte també començarà fort amb el trap català de Lildami, per donar pas a un dels grups del moment de música pop catalana, Sexenni, que ha col·laborat amb artistes com Figa Flawas, The Tyets, Flasy Ice Cream, entre d’altres. Finalment, tancarà el festival fent-nos saltar i ballar, la DJ Madame Popy.

Les barraques del Mamut són un acte previ que s’organitza just abans de donar el tret de sortida a la Festa Major d’estiu de la Canonja que es presentarà avui a les 6 de la tarda al Castell de Masricart.

Aquesta és una de les novetats d’enguany, la mateixa presentació, ja que mai s’havia fet. Es presentaran les principals novetats del programa de festes, les diverses actuacions del festival del Mamut, el disseny guanyador del concurs de la imatge de Festa Major, la samarreta i també la beguda de la festa canongina.

