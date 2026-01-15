SUCCESSOS
Un avió de Turskish Airlines aterra d’emergència a l’aeroport del Prat per una amenaça d’explosiu
Les forces de seguretat estan al lloc per fer les comprovacions pertinents
Un avió de Turkish Airlines ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per comprovar una amenaça d’explosiu. Fonts d’Aena confirmen a l’ACN que a causa d’una amenaça en un vol, s’han activat els protocols i les forces de seguretat estan avaluant la situació.
Malgrat tot, l’aeroport està operant amb total normalitat. L’avió ha aterrat en una zona de seguretat, apartada de les terminals. Efectius de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins al lloc. L’institut armat lidera les comprovacions. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat.