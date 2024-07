PortAventura World tindrà una nova atracció al recinte de l’antic Horror in Penitence

PortAventura World ha informat, a través de les seves xarxes socials, que posarà en marxa una nova atracció molt aviat. «Alguna cosa està passant als carrers de Penitence... No és un passatge de terror. No és cap altra realitat virtual. Si res no et sorprèn, és que encara no has viscut una cosa surreal. T’atreveixes?», indica el parc d’atraccions en un vídeo.

PortAventura també ha donat a conèixer el nom de la nova experiència que allotjarà el recinte de l’antic Horror in Penitence, Hysteria in Boothill. De fet, alguns usuaris han deduït que la història girarà aparentment al voltant dels Mc Gregor i del cementiri de Penitence.

