Tarragona estrena nou web de Turisme per a promocionar tots els atractius de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patronat Municipal de Turisme ha estrenat un nou web amb un disseny i una imatge renovada, a més d'una millor accessibilitat. L’actual pàgina fa més de 10 anys que es va activar i ara ha patit una renovació completa.

El nou web s’anirà actualitzant de forma contínua on s'hi afegiran tots els esdeveniments que resultin atractius per als turistes. A més, els visitants podran escollir quina Tarragona visitar: la Familiar, l’Ecoturista, la Descoberta, la Gastrofoodie, la Cultural o l’Educativa. A més, el web proposa 34 experiències turístiques i 10 visites essencials a la ciutat.

La pàgina ofereix també una àmplia informació útil per al visitant com, per exemple, els horaris dels monuments, propostes de plans, allotjaments, restaurants, plànols o possibles rutes per a conèixer la ciutat. A més, el web també disposa d’un espai dirigit a professionals.

El web es pot consultar en 7 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus. El xinès també està disponible tot enllaçant a una pàgina desenvolupada en col·laboració amb Unesco i National Geographic.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha concretat que «el web és la principal eina de promoció d’una destinació turística».

Creixement exponencial de les visites

Tarragonaturisme.cat creix any rere any pel que fa al nombre d’usuaris. En el primer semestre d’aquest 2024, fins a 693.539 persones l’han visitat. En el mateix període de l’any passat van ser 463.843 els que van consultar el web.

Els primers països que entren al web després d’Espanya són: França, Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Itàlia i Holanda. Els interessos principals són les festes i activitats culturals, el patrimoni –principalment el romà–, i els mercats, així com els centres comercials.

La renovació del web l’ha realitzat l’empresa Moixó S.L i ha comptat amb un pressupost de 23.461,90 euros.

Et pot interessar